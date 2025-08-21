El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”
El PP ve a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, como una “pirómana más” porque, en lugar de ejercer su perfil "técnico" se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”.
Así lo dijo el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones ante los periodistas en los que recriminó a Pedro Sánchez de lanzar un pacto de estado como una mera “cortina de humo” para tapar la gestión de los incendios.
El dirigente malagueño insistió en la idea de que el necesario es un “pacto de estado contra Pedro Sánchez” para que el presidente del Ejecutivo se marche “cuanto antes”.
