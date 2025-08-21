La directora de Protección Civil se revuelve contra el PP por llamarla "pirómana": "Aquellos que no aportan, que se aparten"

Los incendios que han asolado en los últimas semanas Castilla y León, Galicia y Extremadura con una virulencia sin apenas precedentes comienzan a remitir, pero el choque político entre el Gobierno y el PP no. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, se revolvió este jueves contra las acusaciones llegadas desde las filas populares, quien poco antes la habían llamado “pirómana” por sus críticas a la gestión del fuego por parte de estas comunidades, todas gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. “¿Hasta dónde vamos a llegar? Aquellos que no aportan, que se aparten”, señaló Barcones, en una frase dirigida no tanto a los presidentes autonómicos como a los portavoces del PP nacional.

En especial, a su vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo. “La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas”, dijo Bendodo por la mañana, en respuesta a la crítica formulada el día anterior por Barcones, quien aseguró que las comunidades del PP se habían dedicado a pedir “cosas imposibles” al Ejecutivo central en la lucha contra el fuego.

La falta de "ética"

“Quien crea que atacándome me va a callar, que pierda toda esperanza”, dejó claro la máxima responsable de Protección Civil durante su comparecencia diaria para dar cuenta de la evolución de los incendios. La ministra de Defensa, Margarita Robles, otra dirigente que hasta ahora también había huido de la confrontación con el PP, lanzó un mensaje similar. “Es muy cómodo hablar desde los despachos”, dijo Robles.

Barcones comenzó subrayando sus esfuerzos durante estas dos semanas dramáticas. "Me parece tan fuerte, tan poco ético, tan poco responsable llamar pirómano a una persona que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico lo demuestra, ha hecho todo lo habido y por haber por ayudar y sumar esfuerzos ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?”, se preguntó.

“Un poco de mesura y serenidad. En estos momentos denominar pirómano a cualquier responsable es acusarle de un delito. Están diciendo que yo soy una delincuente. Todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe. Yo voy a seguir trabajando hasta el último de mis alientos”, concluyó Barcones.

Feijóo, el "más sucio"

El PSOE también reaccionó a la “retórica incendiaria” de Bendodo. “Todo vale para Feijóo y los suyos. Feijóo es el político más sucio de este país, y su equipo no se queda atrás”, señalaron los socialistas a través de un comunicado en el que piden la “inmediata rectificación” del dirigente del PP “por sus insultos en medio de la ola de incendios”.

“De lo único que pueden acusar a la directora general de Protección Civil es de haber contado la verdad cuando el Partido Popular y sus terminales mediáticas llenaban de bulos las informaciones sobre los incendios. Decir la verdad en este país es motivo para que el PP desate cacerías políticas y mediáticas. Tenemos sobrados ejemplos. El PP tendrá que elegir qué quiere ser de mayor: o un pequeño apéndice de la ultraderecha, o un partido de Estado de una derecha homologable en Europa. Va camino de lo primero”, aseguró el PSOE.