La candidatura de Montero en Andalucía aleja el apoyo de ERC a los Presupuestos: "Sánchez debe resolverlo"

Tres días seguidos lleva Oriol Junqueras advirtiendo, en pleno sopor de agosto, de que no se sentará a negociar presupuestos -ni estatales ni catalanes- mientras los socialistas no muevan ficha con la financiación singular de Cataluña. Y, por ende, tres días lleva también el líder de ERC señalando a la que consideran la principal responsable del desencuentro: la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A principios de verano ya advirtieron que su condición de candidata a las elecciones andaluzas era un obstáculo, pero el mensaje cobra mucha más fuerza ahora que Pedro Sánchez reafirma su intención de presentar las cuentas de 2026.

"Su doble condición como ministra y candidata condiciona sus decisiones", ha asegurado Junqueras este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que también ha admitido que preferiría que fuera otro el interlocutor para abordar lo pactado en materia de financiación. No ha precisado quién, pero sí que ha instado al presidente del Gobierno a tomar cartas en el asunto. "Es Sánchez quien debe resolverlo. Ha decidido que algunas de sus ministras sean candidatas a elecciones autonómicas", ha afirmado.

Unas elecciones "que se perderán"

Pero ha ido más allá y ha insinuado que Montero no está del todo de acuerdo con ese destino por el que prevé dejar el Gobierno cuando se acerque la fecha de los comicios andaluces, según ha reconocido ella misma. "Envía a algunas de sus ministras a elecciones que todo parece indicar que perderán y puede ser que no estén contentas. Puede ser", ha deslizado. Fuentes de la dirección de ERC aseguran que ser la cabeza de lista en Andalucía "habiendo beneficiado a los catalanes no le beneficia" y que por eso Montero se muestra reticente a cumplir los compromisos en materia de financiación en los términos en los que se pactaron a cambio de la investidura de Salvador Illa.

Sin embargo, Junqueras no ha reclamado directamente ni en público ni en privado a Sánchez que releve a Montero. De hecho, los republicanos reconocen que a nivel personal las relaciones son buenas por más que los resultados no sean los deseados y que, en todo caso, es cuestión de meses que sea substituida. Pero antes tiene por delante la ardua tarea de intentar alinear a los socios de la investidura para tratar de aprobar las nuevas cuentas de 2026, que dejarían atrás las de 2023, actualmente en vigor tras dos prórrogas.

La reacción del Ejecutivo

Las insistentes declaraciones de Junqueras poniendo en duda la voluntad de llegar a acuerdos de Montero han sorprendido en la Moncloa. La relación con ERC, explican los colaboradores de Sánchez, es “magnífica”. Los republicanos se han comportado durante estos dos años de convulsa legislatura como los aliados más estables del Gobierno central. Su principal interlocutor es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con quien Junqueras selló el pacto de investidura que incluía el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la condonación de parte de la deuda de Catalunya. Pero entre Montero y ERC los contactos siempre han sido hasta ahora fluidos.

Fuentes de la Moncloa señalan que no les "consta" ningún malestar por parte de los republicanos, y en cualquier caso rechazan de cuajo que las palabras de su líder vayan a cambiar nada. Montero será la encargada de negociar con la formación independentista el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, cuya aprobación definitiva se presenta muy complicada. No tanto por ERC, como por las condiciones que ponen Junts y Podemos para prestar su apoyo.

"Los Presupuestos los elabora el Ministerio de Hacienda, donde la vicepresidenta primera está al frente. Montero cuenta con el apoyo al 1000% del presidente. Es su persona de confianza", zanjan en el entorno de Sánchez.

El desencuentro sobre la hacienda catalana

ERC, mientras tanto, avisa de que los socialistas están a "años luz" de lograr su apoyo para los Presupuestos. La condonación de la deuda del FLA, prevista para principios de septiembre, no va a facilitar que se sienten a negociar porque las cuentas públicas del año que viene no están vinculadas a ese compromiso, sino al de la financiación. Que se haya postergado a 2028 la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat y que el Gobierno no se haya vinculado al cumplimiento del principio de ordinalidad son dos cuestiones que escuecen en la sede de la calle Calàbria.

En todo caso, los republicanos están dispuestos a continuar batallando para lograr sus objetivos y emplazan al Gobierno a dar más pasos si quieren presupuestos. "De momento, parece que no los quieran, porque si de verdad los quisieran estarían haciendo todo lo posible para cumplir con la capacidad recaudatoria de la Agència Tributària de Catalunya", ha espetado Junqueras. Una posición que impacta también directamente en la estabilidad del Govern de Salvador Illa, que no contempla otro escenario que no sea el de contar con nuevas cuentas tras un primer año de mandato transitados con una prórroga de las de 2023.