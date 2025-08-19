La Junta pregunta al Gobierno "cuánto le va a costar a Andalucía" la "financiación singular" catalana

La consejera de Economía, Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha preguntado este martes públicamente al Ejecutivo central y, concretamente, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cuánto le va a costar a Andalucía" que el Gobierno apruebe nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2026 si es a costa de impulsar una "financiación singular" para Cataluña, y de pagar así "privilegios al independentismo".

Así lo ha indicado la consejera portavoz en una atención a medios durante una visita a la Feria de Málaga en la que se ha vuelto a hacer eco del anuncio que este pasado lunes realizaba la ministra Montero acerca de que, "esta vez sí, a la tercera irá la vencida", y el Gobierno va a "presentar" el proyecto de PGE para 2026, después de prorrogar durante dos ejercicios consecutivos las cuentas estatales que se aprobaron para el ejercicio de 2023.

Carolina España ha defendido que "es importante que cada administración pública tenga un rumbo, y ese rumbo lo fijan los Presupuestos", y al respecto ha puesto de relieve que Andalucía volverá a tener Presupuestos en 2026, "en tiempo y forma, como siempre lo hemos hecho" desde el Gobierno de Juanma Moreno, según ha remarcado.

La portavoz de la Junta ha aplaudido que el Ministerio de Hacienda que dirige la también secretaria general del PSOE-A vaya a presentar nuevos Presupuestos "en el Congreso de los Diputados", porque "significa que se va a cumplir por fin con la Constitución", y ha apostillado que espera que ese proyecto no se quede en "papel mojado", y que Montero "en estos momentos se acuerde de los andaluces".

La consejera de Hacienda ha precisado que con ello no quería pedir que la ministra trate "a los andaluces mejor que al resto de los españoles", pero sí que desde la Junta quieren que el Gobierno "no nos sigan maltratando" a los andaluces, que viven en una comunidad que recibe "248 euros menos por habitante que Cataluña, o 869 euros menos que Cantabria", según ha criticado para incidir en reclamar que, "si hay Presupuestos Generales del Estado el próximo año", María Jesús Montero "se acuerde de la infrafinanciación de Andalucía, y que dote un fondo de nivelación" a esta comunidad que "compense esta infrafinanciación".

De igual modo, la consejera portavoz ha puesto de relieve que "desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) le dicen al Gobierno de España", y en concreto a la ministra Montero, que "para que haya Presupuestos Generales del Estado tendrá que dar un paso más, tendrá que haber algún avance en la financiación singular de Cataluña".

Por ello, la consejera ha preguntado al Gobierno y a su ministra de Hacienda "cuánto le va a costar a Andalucía esta financiación singular, porque cada vez que se pagan privilegios al independentismo son recortes para Andalucía", según ha lamentado la portavoz de la Junta, que ha advertido de que "desde Andalucía no estamos dispuestos a seguir pagando la fiesta del independentismo".

Así las cosas, la consejera andaluza de Hacienda ha concluido expresando su deseo de que desde el Gobierno "tengan en cuenta" las peticiones de la Junta de "un fondo transitorio" para Andalucía, y que "no nos cueste a los andaluces ni un euro más los supuestos privilegios que ya está pidiendo el independentismo" catalán "para aprobar los Presupuestos" y para que Pedro Sánchez "siga un día más en la Moncloa", ha zanjado Carolina España.