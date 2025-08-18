Reunión en Lanzarote

Sánchez traslada a Clavijo el "compromiso" de "seguir trabajando" juntos en la agenda canaria y el "reto" migratorio

El presidente regional se había quejado de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido"

Reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / CEDIDO POR DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado el "compromiso" de "seguir trabajando" con el líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en la agenda canaria y la gestión del "reto" migratorio, tras la reunión que han mantenido este lunes en el Cabildo de Lanzarote.

"Hemos abordado la agenda canaria y la gestión del reto migratorio, con el compromiso de seguir trabajando juntos", ha señalado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado tras un encuentro que ha comenzado sobre las 17.30 horas (16.30 hora local) y al que también ha asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El presidente regional se quejó de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido": "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".

