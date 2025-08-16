Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el "núcleo duro" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha robado desde hace una década" y ha recalcado que "lo lógico" es que deje el Palacio de la Moncloa porque "el Gobierno está hasta la ceja de corrupción". Tras advertir de que "no va a escampar", ha admitido que tiene la "esperanza" de que los votantes socialistas "no acepten la corrupción de sus políticos".

"Hay una cosa que está clara: el sanchismo ha entrado en la cárcel y lo lógico es que el señor Sánchez salga de la Moncloa", ha declarado Feijóo precisamente cuando se cumple un mes y medio del ingreso en la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de obra pública que se investiga en el 'caso Koldo', en la que se le atribuyen delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo ha señalado que están viviendo la "etapa de corrupción más grave en 46 años de democracia". "Hemos vivido etapas también de una enorme preocupación pero nunca hemos vivido una situación como ésta", ha afirmado, para subrayar que de forma "simultánea" hay casos que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente.

"Al final, el partido llevaba robando más de una década", ha manifestado, para añadir que los sumarios abiertos y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditan que antes de que Pedro Sánchez fuese presidente "ya había actuaciones sospechosas en las contrataciones de la comunidad de Navarra", de la que "provienen" Santos Cerdán, ex 'número tres' del PSOE, y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El presidente del PP ha destacado que Cerdán, Koldo García y Ábalos formaron el "equipo" de Sánchez en el proceso de primarias que le llevó a la Secretaría General del PSOE y ha rechazado la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo no se "enterara de nada" entonces cuando viajaba con ellos por España.

"Sánchez va a comparecer en el Senado"

Al ser preguntado si el PP se plantea llamar a Sánchez a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el próximo periodo de sesiones que arranca en septiembre, Feijóo ha subrayado que "claro que el presidente va a comparecer en el Senado" pero lo hará cuando dispongan de "toda la información que se desprende de los informes de la UCO y de los sumarios de los jueces".

"Hubiera sido un error llamar al presidente cuando la corrupción empezaba a apuntar. En este momento tenemos una información enorme de todo lo que ha ocurrido en nuestro país", ha manifestado el jefe de la oposición, que ha justificado la espera alegando que no pueden poder preguntarle "de todo" si no lo saben "todo".

Sin embargo, ha insistido en que tienen "una constatación y un hecho: el sanchismo ha entrado en la cárcel" y, por lo tanto, "el señor Sánchez tiene que salir de la Moncloa". "Es que en ningún país de Europa esto hubiese sido aceptado por nadie, ni por el propio partido del gobierno, ni por sus socios que le apoyan", ha avisado.

En este contexto, Feijóo ha asegurado que él no tiene "ninguna esperanza en los actuales dirigentes del Partido Socialista" pero ha admitido que él sí que mantiene "la esperanza de que sus votantes no acepten la corrupción de sus políticos".

Acusa a los socios del PSOE de "amparar la corrupción"

El jefe de la oposición se ha preguntado "qué tiene que pasar para que el presidente del Gobierno convoque unas elecciones y que los españoles puedan hablar" en las urnas ante lo que está ocurriendo en España.

"¿Qué tiene que ocurrir para que sus socios prefieran amparar y encubrir la corrupción a que los españoles hablen en unas elecciones?", ha preguntado, para añadir que "el Gobierno está hasta la ceja de corrupción" y "lo que ha hecho es bloquear la legislatura y bloquear la política en España".

Al ser preguntado si cree que el jefe del Ejecutivo puede acabar sentado en el banquillo ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, Feijóo ha señalado que "el núcleo duro del señor Sánchez ha robado". "Y ha robado desde hace una década. Eso está confirmado", ha aseverado.

Sobre si cree que Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, puede acabar procesada, Feijóo ha asegurado que "también está confirmado que la mujer del presidente del Gobierno ha hecho negocios prevaliéndose de su situación en el Palacio de la Moncloa y de sus influencias", al tiempo que ha aludido al caso que afecta al hermano de Sánchez.

"No va a escampar"

Además, ha resaltado que "no hay ni un solo dirigente europeo que pueda aceptar que un Gobierno haya pagado a prostitutas con sueldos públicos de empresas públicas de la Administración". "Esto no había ocurrido nunca en nuestro país", ha exclamado.

Feijóo ha asegurado que ante los casos que están conociendo el PP no puede "mirar hacia otro lado" y ha avisado que "no va a escampar". "Esto se irá conociendo cada vez con mayor concreción y con mayor determinación", ha apostillado.

A su entender, cuando un presidente del Gobierno tiene un "problema de corrupción" en su familia, en su Gobierno y en su partido, debe "tomar una decisión" en vez de "secuestrar la legislatura". "La legislatura está secuestrada. La política española está paralizada. No somos un país fiable", ha manifestado.

Contrato con Huawei

Feijóo ha asegurado que es "evidente" que el Gobierno "está poniendo en riesgo la seguridad nacional y la seguridad de los socios" europeos tras el contrato de 12,3 millones de euros adjudicado a la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

Así, ha advertido de la posición de la UE ante la "tutela efectiva" que ejerce el Gobierno chino sobre esa empresa, dado que "tiene una legislación que obliga a esas empresas a comunicar y a informar de todo aquello" que se le solicite. "Y por tanto, Huawei ha sido indicada por los socios como una empresa no conveniente para tener contratos que afecten a la seguridad y a informaciones sensibles de los sistemas", ha dicho.

Además, ha destacado que Huawei tiene una "relación con el PSOE que conviene aclarar" y que "empieza", según ha dicho, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el "primer presidente que inicia contratos con la empresa".

Tras aludir a los vínculos del entorno de Zapatero con esa compañía, ha insistido en que hay cuestiones que "han de ser aclaradas". "Por eso hemos pedido la comparecencia de los ministros de Exteriores, Interior y Defensa para que aclaren exactamente cuáles son esos vínculos y por qué el Gobierno tiene contratos que afectan a la seguridad nacional con una empresa que la Unión Europea la desaconseja", ha resaltado.

Al ser preguntado si, aparte de la ofensiva parlamentaria, está estudiando la vía judicial, no lo ha descartado. "Nosotros hemos pedido información. Si creemos que hay alguna conducta susceptible de tener responsabilidad penal, por supuesto que presentaremos la denuncia y nos personaríamos en ella como hemos hecho prácticamente en todos los sumarios que están abiertos en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo o en cualquier otro juzgado", ha afirmado.

El presidente del PP ha recalcado que él no está "prejuzgando" y que "si Huawei cumple la legislación europea y española para ser un operador telefónico, que haga las operaciones en el mercado que corresponda". "Ahora bien, contratos sensibles que afecten a la seguridad nacional, no", ha finalizado.