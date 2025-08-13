Fuego
España pide a Europa dos aviones cisterna de gran capacidad para luchar contra los incendios
Marlaska confirma que los aviones "más importantes" para la extinción de fuegos van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan
EP
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa.
En declaraciones a 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha defendido que España cuanta con "suficientes operativos puestos a disposición del conjunto de las direcciones técnicas" de las comunidades "para combatir los incendios pertenecientes", si bien ha indicado que se ha solicitado el refuerzo a Europa ante el desarrollo de los acontecimientos.
Marlaska ha explicado que el módulo con dos aviones, los "más importantes" para la extinción de fuegos, van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan.
El ministro ha dejado claro que este refuerzo no es necesario a día de hoy, pero que lo solicitan ante la previsión meteorológica para las próximas horas y días. "Queremos tener esos aviones a la mayor brevedad en nuestro territorio nacional para poder ser utilizados, en caso de que sean precisos", ha señalado.
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- Cuatro municipios de Tenerife, con potencial 'muy alto' de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
- El alisio 'rescatará' a Canarias del calor asfixiante a partir del miércoles
- La vida de los jóvenes migrantes sin papeles en Canarias: 'Trabajo como un animal
- El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta