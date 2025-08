El PP apunta a Zapatero y José Blanco por el contrato millonario de Huawei

El PP sigue aumentando la presión sobre el Gobierno central para que dé explicaciones por el contrato que ha renovado con la empresa china Huawei para que almacene las escuchas telefónicas de SITEL, el sistema de interceptaciones con autorización judicial que utilizan las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior. El contrato asciende a 12,3 millones de euros. Huawei es una empresa con la que EEUU ha pedido no trabajar y de la que la Comisión Europea también desconfía.

Los populares consideran que con este contrato el Ejecutivo está poniendo en riesgo la "seguridad nacional" y han registrado comparecencias de hasta cuatro ministros (Interior, Justicia, Defensa y Exteriores) para tener más datos de por qué se mantiene esa relación con la compañía china pese a las advertencias de Washington y Bruselas. Miguel Tellado, número dos del PP, ha reclamado este miércoles que tambén quiere explicaciones de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicación, y para ello han registrado su comparecencia en el Congreso.

Hernando (exalto cargo del partido socialista) trabajó en la consultora Acento, de José Blanco (exministro socialista), y, según Tellado, llevó personalmente la cuenta de Huawei, ya que ese lobi representa los intereses de la compañía china en España. "Huawei contrató al lobi de José Blanco, Acento, para llevar sus relaciones con el poder en España. Lobi donde trabajaron Antonio Hernando y su mujer, Anabel Mateos, antes de recalar en el Gobierno de Sánchez y en Ferraz, respectivamente", ha declarado el secretario general del PP.

El principal partido de la oposición ya había señalado estos días atrás al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus buenas relaciones con China y Tellado ha insistido este miércoles que Blanco es "íntimo de Zapatero y primer mentor de Sánchez".

Vox, por su parte, considera "hipócritas" estas críticas del PP al Ejecutivo por el contrato de Huawei porque consideran que el eurodiputado popular Esteban González Pons ha sido "valedor" de la empresa asiática en Bruselas. "En ningún caso es aceptable la presión que está ejerciendo EEUU contra la UE para que vetemos, como ha hecho Trump, la participación de Huawei en el desarrollo de las infraestructuras de 5G. Tengo la sospecha de que detrás de esas amenazas no hay tanta preocupación por la seguridad como miedo a perder en favor de China y quizá de Europa la ventaja competitiva que ahora ostentan sus empresas en la economía digital", escribió Pons en 'El Confidencial' en 2020. A preguntas de los periodistas sobre este apunte de Vox, que también ha recordado que hay exaltos cargos del PP trabajando en Acento (como Alfonso Alonso), Tellado ha pedido al partido de Santiago Abascal que "no se distraiga" y haga oposición al Gobierno y no a ellos.

