El Gobierno mantiene el respaldo al fiscal general tras el aval del Supremo a su procesamiento

El Gobierno ha reaccionado siempre con una defensa férrea de la presunción de inocencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a cada paso que ha ido dando la causa. Ahora, tras la confirmación por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo del auto del juez Ángel Hurtado para sentarlo definitivamente en el banquillo, en Moncloa vuelven a trasladar su respaldo al fiscal general. La noticia coincidió con la rueda de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros y, sin tener todavía acceso al auto de procesamiento, fuentes de Moncloa explicaron que su posición se mantenía invariable. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido su dimisión "inmediata" tras ser procesado.

El tribunal considera que a través de "una actuación coordinada e impulsada personalmente" reveló datos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción. Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifieste públicamente su respaldo a García Ortiz durante su comparecencia tras el tradicional despacho de verano con el Rey en Marivent.

Desde la máxima del “respeto” a las decisiones judiciales, las mismas fuentes del Gobierno evitan hacer otras valoraciones sobre el auto, sin entrar al choque con el Supremo. Algo que si ocurrió cuando se deslizó prevaricación después de que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado diesepor concluida la instrucción y propusiese juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos. Entonces, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no rehuyó el choque de trenes al asegurar que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Además de defender su presunción de inocencia, fue un paso más allá para poner en duda el auto del juez Hurtado porque “no hay ninguna prueba directa que determine que filtrara nada”.

En el Ejecutivo pusieron también en duda que no se tuviesen en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron haber recibido una filtración por parte del Fiscal General del Estado para insistir en su “presunción de inocencia”.Asimismo, se llamó la atención sobre la supuesta falta de pruebas para sustentar el auto de procesamiento. “Con las pruebas que hay sobre la mesa, hasta el final", concluían para defender que no pueden forzar su dimisión por "algo no demostrado y sobre lo que no hay ninguna prueba".

Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Torres, con el voto discrepante de Andrés Palomo, han ratificado la decisión del instructor, el juez Ángel Hurtado, aunque afirman que "ciertamente" la afirmación de que actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" para revelar los mensajes del pacto de conformidad "no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", aunque no dé la razón a la fiscalía en su recurso, al entender que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución". Sobre este extremo, en el Gobierno negaron ya en su momento “rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones” por parte de la Presidencia del Gobierno al fiscal general, como se apuntaba en el auto. “Eso no sucedió nunca”, zanjaron en aquel momento para “lamentar que haya hecho ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba”.