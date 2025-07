Noelia Núñez deja el escaño y el cargo en el PP tras admitir que mintió en su currículum

Noelia Núñez dimitió este miércoles de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras reconocer que mintió en su currículum. Núñez deja la vicesecretaría de movilización y reto digital en la cúpula del PP, el escaño en el Congreso y también su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).

Núñez (33 años) publicó a media tarde una carta en las redes sociales anunciando su decisión. Durante los últimos años, la joven ha facilitado información falsa sobre su expediente académico al Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y al menos una universidad privada en la que había dado clases. Se suponía que había acabado las carreras de Derecho, Filología Inglesa y un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, pero era mentira. No ha completado ninguna de las tres aunque, el martes por la noche, cuando admitió por primera vez que su currículum era falso, aseguró que quiere "retomar" los estudios.

En su carta anunciando su dimisión, la ya exdiputada concreta que deja sus cargos tras presentar "una información incorrecta en el Congreso de los Diputados". En la web de la Cámara baja aparece que tiene el doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, el mismo título que su propio partido aseguró que ostentaba cuando la presentó como vicesecretaria en noviembre del 2023, fecha en que Alberto Núñez Feijóo la fichó como vicesecretaria.

La polémica sobre los estudios de Núñez fue creciendo esta semana en las redes sociales gracias a los mensajes del ministro de Transportes, Óscar Puente, mostrando su extrañeza por que la ya exparlamentaria concretara en la ficha del Congreso en qué centros había estudiado de niña y adolescente y no hiciera lo mismo con la universidad. “Sabemos dónde cursó la ESO […] Pero ese doble grado… no sabemos dónde lo cursó. Raro, ¿no?”, lanzó el ministro tuitero. El hilo se viralizó con más de un millón de visualizaciones.

También llamó la atención que, a principios de semana, la Universidad Francisco Marroquín (UFM), un centro privado referente en el mundo conservador madrileño, añadiera un asterisco en la ficha de Núñez, que ha sido profesora en esa institución pese a no tener título universitario alguno. Según este centro, la supuesta “licenciatura” en Derecho no era de la University of Central Missouri, como afirmaba inicialmente, sino de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Recuperar la confianza en la política"

En la misiva de despedida, la política del PP pide disculpas a quienes se hayan sentido decepcionados con este asunto, aunque matiza que "pedir perdón no es suficiente" y por eso da un paso atrás. Núñez defiende que su decisión contribuye a "recuperar la confianza en la política" y reivindica su militancia en un partido "con este nivel de exigencia".

En un mensaje a otras formaciones, lanza una crítica: "Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de quienes practican o toleran conductas inapropiadas". "Con esta decisión, asumo mi libertad", concluye, tras agradecer a Feijóo e Isabel Díaz Ayuso la confianza recibida.