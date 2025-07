La dirección del PP descarga en Montoro las explicaciones y subraya que en este caso no hay "mordidas ni prostitutas"

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha dicho que será Cristóbal Montoro y el resto de "personas afectadas" las que tendrán que dar "explicaciones" tras ser imputadas por un juez por amañar leyes para favorecer a empresas gasistas. Montoro fue el ministro de Hacienda de los gobiernos de Mariano Rajoy (PP): estuvo en ese cargo entre 2011 y 2018. Lo que la justicia ha investigado durante siete años y se ha conocido ahora son las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2008 y del que se desligó en 2012. Ese despacho cobró 779.000 euros de empresas gasistas.

Fuentes de la dirección del PP no aclaran si Montoro es afiliado del partido en estos momentos apelando a la ley de protección de datos. De acuerdo con los estatutos del partido, la suspensión de la militancia de las personas imputadas se produce en el momento en que se abra juicio oral.

El juez ha imputado a Montoro, a 28 personas más y seis personas jurídicas por liderar una "organización" para traficar desde el departamento de Hacienda para beneficiar a empresas. Se les atribuyen los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Bravo, en una entrevista en Antena 3, ha dicho que el equipo actual del PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, tiene "información limitada" sobre este caso que va conociendo por los medios de comunicación y se ha revuelto contra las críticas que les están llegando desde el Gobierno y el PSOE por "la comparación" entre este asunto y el que afecta a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos por comisiones ilegales en obras públicas. "Si hacemos un análisis amplio, aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen...", ha subrayado el vicesecretario del PP tras insistir en que su partido quiere que se investigue a fondo cualquier duda sobre la actuación de Montoro y su entorno. El auto del juez señala que el despacho Equipo Económico cobró 779.000 euros de empresas gasistas.

Leyes que pasaron los "controles"

El vicesecretario de Hacienda ha destacado también que las leyes impulsadas por Montoro siguen vigentes, así que concluye que no serán "tan malas" si los gobiernos de Pedro Sánchez (PSOE) no las ha cambiado en más de siete años. También ha apuntado que esas normas se hicieron por los cauces parlamentarios normales (no urgentes), con los "controles internos de la administración", "los informes preceptivos del Consejo de Estado" y recibieron el apoyo de "varios partidos políticos".