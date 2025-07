La Audiencia Nacional rechaza que el número dos de la Policía con Rajoy declare en el juicio de los Pujol

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no quiere que el juicio del caso Pujol se le vaya de las manos. Por eso en octubre del año pasado pidió a las partes que aclararan por qué solicitaban ciertos testigos para determinar si los admitían o no. Tras ese análisis ha dedidido admitir a los propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) que aseguran haber sido presionados por el Gobierno de Mariano Rajoy para que facilitaran datos de los Pujol y de otros líderes independentistas, pero no al que era número dos de la Policía con el PP, Eugenio Pino, el único condenado por la 'Operación Cataluña'.

Entre los argumentos que la Sala que jugará a los Pujol argumenta es que el procedimiento que juzgará entre noviembre y abril de 2026 al expresidente catalán Jordi Pujol Ferrusola y a sus hijos esta "limitado a la posesión de los fondos en Andorra y el desconocimiento de su origen, lo que la fiscalía ha vinculado a posible actividad de corrupción".

De hecho, Anticorrupción solicita 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

La mayor pena solicitada es para Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de cárcel por esos mismos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija. La que era su mujer, Mercè Gironès, se enfrenta a la segunda pena más alta: 17 años. El primogénito fue el designado por Jordi Pujol y por su esposa ya fallecida, Marta Ferrusola, para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia.