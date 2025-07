Santos Cerdán no tendrá trabajo asignado en su primera etapa de estancia en la cárcel

A las ocho menos cuarto de la mañana de este martes ha pasado el interno Santos Cerdán León su primer recuento en celda, el rito matinal que entre las siete y las ocho de la mañana activa los módulos de la prisión madrileña de Soto del Real. A las ocho y media, el ex secretario de Organización del PSOE ha salido del alojamiento en el que está internado por orden del juez para ir a tomar su primer desayuno entre rejas, confirman a este diario fuentes penitenciarias.

El que fuera tercer cargo orgánico socialista en orden de importancia ha pasado su primera noche de cárcel en el módulo de ingresos de Soto del Real, en una celda con dos camas en litera, acompañado de un preso veterano que le ha explicado detalles de cómo funciona la vida intramuros.

Esa es, de hecho, la función del acompañante que se le suele pedir a un preso de las características de Cerdán, en el que, comentan las mencionadas fuentes, confluyen tres factores para decidirlo: es su primera vez en la cárcel, no había tenido antes contacto con la realidad penitenciaria y es un personaje conocido por su perfil mediático. Esos detalles de su personalidad hacen descartar en la prisión que a Cerdán se le vaya a dar una ocupación concreta durante su paso por el centro penitenciario, el principal para la recepción de presos preventivos en la Comunidad de Madrid, si ese paso no se confirma.

Tiempo de estudio

Cerdán pasará, por lo tanto, su primera etapa en prisión -si se prolonga- "dedicado al estudio, sin trabajo físico dentro", como también pasaron otros presos de perfil político de alto nivel, como el exvicepresidente Rodrigo Rato o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Una labor concreta del quehacer diario en prisión se le podría asignar más adelante, si se confirma su estancia en espera de juicio... al menos hasta que el juez Leopoldo Puente considere que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga.

Santos Cerdán pasó este lunes, horas después de su llegada, el primer control de trámite tras ser inscrito en la prisión: el reconocimiento médico. Para final de la mañana de este martes tenía previsto encuentro con el equipo de educadores y trabajadores sociales para la recogida de detalles de su situación personal que, con sus circunstancias y necesidades sanitarias, han de elevarse en informe para la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid V.

Esa junta tiene que decidir un alojamiento menos provisional del que ahora ocupa Santos Cerdán en el módulo de ingresos, donde no debe estar más de cinco días. Se descartó este lunes el módulo cinco de Soto del Real por razones de seguridad. Se baraja una celda compartida en uno de los dos módulos más tranquilos, el 10 o el 12. En el primero también pasó la mayor parte de su internamiento en Soto el ex tesorero del PP, y varios procesados de la trama Gürtel.

La previsión en torno a la estancia de Cerdán en prisión es que la noche de este martes la vuelva a pasar en su celda provisional del módulo de ingresos, y no antes de este miércoles se le asigne celda ya tras los muros de esa área de recepción.