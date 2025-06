Crónica de una prisión incondicional no anunciada

El informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil del 5 de junio pasado no llevó ni a la Fiscalía Anticorrupción ni al juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a impulsar la prisión incondicional de Koldo García y de José Luis Ábalos, pero, en cambio, sí ha provocado la solicitud de esa prisión por parte de la Fiscalía, las acusaciones coordinadas por el Partido Popular, y condujo este lunes 30 de junio al juez Puente a concederla con un auto prolijamente preparado -20 folios razonados con detalles precisos no se escriben en el rato posterior a una declaración- con anterioridad, y completado a la luz de la declaración prestada a su letrado por el defenestrado secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán.

El puzle no deja de ser extraño. Koldo García, el autor de las grabaciones halladas en su domicilio en enero de 2024 y reproducidas 16 meses después el 5 de junio de 2025, solicitó aplazar su declaración el lunes 23 de junio y al no conseguirlo se acogió a su derecho a no declarar. Ábalos declaró aunque de una manera particular ese mismo día.

La petición de prisión sin fianza para ambos cursada por la acusación popular en la causa, que dirige el PP, no fue secundada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Puente tampoco consideró que el informe de la UCO debía reflejar un cambio en la situación personal de ambos.

Por no declarar, Koldo García ni siquiera ha dicho nada sobre los audios que él mismo grabó a lo largo de cinco años (2018-2023), algo que es sobre todo llamativo. Porque no ha adverado -es decir, ha certificado o confirmado- la autenticidad de las grabaciones halladas por la UCO en enero de 2024 y afloradas el 5 de junio de 2025.

A todo esto, quien recaudaba las comisiones o mordidas, según la versión de la UCO, de la mano de las constructoras -que han negado públicamente haber pagado-, era Santos Cerdán. Y por ello, según el juez Puente, requería ser enviado a la cárcel, habida cuenta de que podría destruir pruebas.

Durante meses han circulado rumores sobre el informe de la UCO en el que estaría implicado Cerdán, como ahora mismo hay versiones de que dicha unidad elabora un informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de las Cortes, Francina Armengol. Se cruzan apuestas incluso sobre si esos informes serán hechos públicos de aquí al sábado 5 de julio, cuando ha sido convocado el Comité Federal del PSOE.

Por tanto, la idea de que enviar a Cerdán a prisión evitará destruir pruebas u ocultarlas parece ciertamente difícil de creer. Ya ha tenido tiempo suficiente para hacerlo.

¿Qué participación en el reparto del dinero que repartía Cerdán -620.000 euros según la UCO- a Koldo García y a Ábalos se quedó el entonces secretario de Organización del PSOE?

Beneficio para sí o para terceros

"Parece razonable considerar también, siempre en los términos indiciarios en los que se desarrolla el discurso, que Cerdán obtendría también alguna clase de beneficio para sí y/o para terceros. Así invita a considerarlo tanto la relación vertical que con los otros dos investigados pudiera haber mantenido como la elemental circunstancia de que parece descartable que actuara exclusivamente en beneficio de aquellos dos, García y Ábalos, de forma, por parte de Cerdán, completamente desinteresada” escribe el magistrado Puente en la página 19 de su resolución.

Veamos esta frase porque es reveladora del estado inicial, como repite varias veces el juez, de la investigación sobre la participación de Cerdán. El juez Puente no cree que Cerdán recibiese las mordidas solamente para repartirlas con sus dos secuaces.

Si Santos Cerdán pudo repartir 620.000 euros a Koldo García y a Ábalos, UCO 'dixit', también él debió de quedarse con una parte. Le falta decir al juez Puente: ¡Elemental mi querido Watson!, frase que se adjudica al parecer sin fundamento al detective Sherlock Holmes.

Pero lo cierto es que ni el informe de la UCO lo afirma. Ni en el auto de prisión incondicional lo indica Puente. El magistrado apunta a la existencia de que aparte de Koldo García y Ábalos habría más personas, físicas o jurídicas, que se han beneficiado ilícitamente.

"En el contexto descrito, solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores, estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos", señala el magistrado.

Aquí te pillo, aquí te mato

¿A qué nos conduce todo esto? A que, como afirma el magistrado, la investigación sobre Cerdán está en sus comienzos, sobre la base de audios y mensajes cruzados con Koldo García. El problema es que la coalición de fuerzas que forman el arco de los disidentes del PSOE, el PP y Vox, han encontrado el momento aquí te pillo, aquí te mato para acabar con Pedro Sánchez. Mariano Rajoy y la cúpula del PP, pillados en los 'Papeles de Bárcenas' en 2013 (el extesorero nacional llegó a acumular en Suiza una fortuna de 42,8 millones de euros) no tiraron la toalla. Sánchez tampoco lo hará a la espera del horizonte judicial de las investigaciones.