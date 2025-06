Feijóo aleja la caída inmediata de Sánchez y promoverá en "otoño" más manifestaciones contra el Gobierno

Los indicios de corrupción en la cúpula del PSOE han llevado al PP a elevar todavía más la presión sobre Pedro Sánchez para que dimita. Los populares le exigen su salida y la convocatoria de elecciones anticipadas. Tanto por las formas como por el fondo, los dirigentes conservadores dan la sensación en casi todas sus intervenciones ante los medios de comunicación de que el Gobierno puede caer en cualquier momento. Sin embargo, en su fuero interno, el propio Alberto Núñez Feijóo no lo ve así. Este lunes, en una entrevista en EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, al jefe de los populares se le escapó que hay Sánchez para unos meses más al menos.

En la entrevista se le planteó al jefe de la oposición si el PP va a convocar más manifestaciones contra el Gobierno. En los sectores más conservadores de Madrid, la callejera es una actividad que alientan como si de una competición con Vox se tratara. Feijóo, sabedor de esa circunstancia, respondió rápido aportando datos. "Es el partido político de toda la historia democrática de nuestro país que ha sacado más gente a la calle en menos tiempo. Cuando dicen que el PP no tiene criterio o tienen dudas sobre nuestro posicionamiento... Hemos hecho seis manifestaciones en dos años y una con concentraciones en todas las capitales de provincia el mismo día y a la misma hora", se reivindicó. Y, en ese contexto, afirmó: "No tenga usted ninguna duda de que, si seguimos por estos derroteros y en otoño conocemos más información, en sumarios y por las declaraciones de las personas sentadas ante el Tribunal Supremo, por supuesto que nos reservamos el derecho a encauzar la regeneración democrática. Si no nos dejan votar, al menos encauzarla en la calle".

Así las cosas, Feijóo no ve un escenario de disolución de las Cortes y unas próximo. Sánchez, por su parte, resiste y, aunque no da pistas de qué puede hacer para salir de la espiral de problemas en la que se encuentra después de los audios de Koldo García y el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, sigue con su agenda internacional y mirando hacia un comité federal (la primera semana de julio) al que no se sabe si, como en otras ocasiones, llegará con un giro de guion que le permitirá recuperar algo de fuelle. Esta vez parece imposible.

En la entrevista en EsRadio, Feijóo volvió a descartar presentar una moción de censura. No ve "inteligente" usar esa herramienta parlamentaria si no se tienen los votos suficientes: en estos momentos solo la apoyarían los diputados del PP y de Vox, que le reclama cada día que sí la active. La suma de los dos grupos parlamentarios se queda a cuatro escaños de que pudiera triunfar: ni el PNV ni Junts ni ningún otro partido quiere apoyar a los dos partidos de derechas en esa misión. Al menos por ahora.

Además, el propio jefe de la oposición y los barones con más peso del PP consideran que lograr esos cuatro votos podría suponer un peaje incómodo y caro de pagar. Consideran que el Gobierno va a caer "solo", que las nuevas revelaciones sobre el caso de corrupción que afecta al PSOE llegará un momento que llevarán al hundimiento de Sánchez y al abandono de sus socios.

Siguen sin llevar a Sánchez al Senado

Lo que tampoco activa el PP es la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado por la que están pasando y pasarán todos los implicados en el supuesto amaño de contratos de obras a cambio de comisiones. Borja Sémper, portavoz de los populares, fue preguntado por ello este lunes tras la rueda de prensa y volvió a decir que su partido sigue esperando tener más "información". Pese a considerarlo el "número 1" de la trama y calificarlo del jefe de la mafia que ven en el PSOE, los conservadores afirman que no lo convocan a una comisión a la que le podrían llamar cuantas veces quisieran (como ha ocurrido ya con otros comparecientes, a los que han convocado varias veces). Feijóo llegó a decir este lunes que Sánchez concentra la "corrupción moral, familiar, económica y política".

En el grupo parlamentario del Senado ya admitieron hace meses que la misión de interrogar al jefe del Ejecutivo no es tarea fácil y la ven, además, como un arma de doble filo si el dirigente socialista consigue driblar las pullas del senador a quien encargaran la operación. Por el momento tampoco concretan quién asumiría ese papel. El PP empezó a amenazar con llevarlo a la Cámara alta ya cuando empezó la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, en la primavera del año pasado.