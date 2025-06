Ábalos comparece en el Tribunal Supremo mientras el juez rechaza aplazar la cita de Koldo, que acude también a la citación

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha llegado este lunes pasadas a las nueve y media de la mañana al Tribunal Supremo, donde el magistrado Leopoldo Puente le había citado para tomarle declaración por su posible implicación en la denominada trama Koldo de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. La comparecencia dio comienzo a las diez y cuarto de la mañana, señalan fuentes jurídicas.

Unos minutos antes se conocía que el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García --igualmente citado este lunes-- ha pedido de nuevo que su comparecencia prevista a las 12.00 sea aplazada, alegando que su nueva abogada defensora no ha tenido tiempo de acceder a todas las actuaciones. Solicitaba un mes de aplazamiento, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, si bien el magistrado ha rechazado esta posibilidad y le ha advertido de que, en caso de que no compareciera, podía adoptar las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar su presencia ante este tribunal cuantas veces fuere llamado. No tuvo que adoptarse ninguna medida porque Koldo García llegó al Supremo casi media hora antes de la hora de su cita, rodeado de los inultos de una decena de personas.

Ábalos, por su parte, había llegado acompañado de su abogado, Aníbal Álvarez, a la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban decenas de periodistas que le han preguntado si tenía previsto declarar, aunque el exministro no ha hecho ninguna manifestación. Un grupo de personas también le esperaban en la calle al grito de "corrupto" y "putero".

Se trata de la tercera ocasión en la que Ábalos acude por el caso Koldo ante el alto tribunal --las dos anteriores fueron los pasados diciembre y febrero-- y en ambas ocasiones negó su participación en supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Ahora, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica en la trama al hasta hace unas semanas su sucesor en la secretaría de Organización de PSOE, Santos Cerdán, ha vuelto a ser llamado ante la justicia.

¿Podrían ir a prisión?

Las defensas de Ábalos y Koldo se han replanteado sus estrategias en las últimas horas, según las fuentes jurídicas consultadas. Por otro lado, de lo que ocurra este lunes podría depender también la imposición de nuevas medidas cautelares, que podrían ir hasta la prisión provisional. De hecho, se trata de una medida que tienen previsto solicitar las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada del PP, y la incógnita es si estará de acuerdo con ello la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, ambos tienen prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en sede judicial periódicamente.

La nueva letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz --que también defiende a su hermano Joseba García y a su exmujer Patricia Uriz, igualmente investigados-- reclama un aplazamiento "hasta tanto esta parte tenga acceso completo y copia íntegra de las actuaciones judiciales obrantes en la causa, dejando al menos un mes para ilustrarse de la misma, habida cuenta de su complejidad". Igualmente, urge al Supremo a "que se proceda a facilitar con carácter urgente la totalidad de las actuaciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa".

Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado defensor, Benet Salellas, pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado. Precisamente, el informe de la UCO sobre Cerdán ha sido el motivo de esta nueva tanda de declaraciones. La Guardia Civil le sitúa como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

El 'informe Cerdán' se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación entre Cerdán y Koldo y luego con Ábalos fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.

Los investigadores apuntan sus sospechas en relación con contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.

De esos audios también se desprende la existencia de una trama paralela que se habría ocupado de colocar en puestos clave, para las supuestas adjudicaciones irregulares, a las personas correctas, así como a encontrar trabajo a los principales protagonistas y sus contactos. La UCO sospecha que se valían de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y de Javier Herrero, como director general de Carreteras. Por las mismas razones, los audios muestran que Cerdán pretendía cesar al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura, porque habría puesto problemas en una adjudicación.

Personación del Gobierno de Navarra

En una segunda providencia dictada este martes, el magistrado Puente rechaza la petición del Gobierno de Navarra de personarse en la causa como acusación particular. El juez señala que el escrito presentado por el Ejecutivo navarro, “en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o qué eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado del Gobierno de Navarra, en los términos previstos en los artículos 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, condición indispensable para personación en la calidad pretendida”.