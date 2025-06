Los obispos entran en el caso Cerdán y piden elecciones: "La corrupción es un cáncer"

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha defendido la invitación del presidente de la CEE, Luis Argüello, de adelantar las elecciones generales tras el último caso de corrupción del que era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como "una salida al bloqueo institucional", y ha advertido de que "la corrupción es un cáncer de la democracia".

"Evidentemente el presidente (de la CEE) le ha propuesto una salida al bloqueo institucional y lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos. Y yo creo que el decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia", ha subrayado García Magán este viernes, en la rueda de prensa posterior a la 270 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Así, aunque ha señalado que no hay una posición oficial de la Conferencia Episcopal y que el tema no se ha abordado durante la reunión de estos días, ha respaldado las recientes declaraciones de Argüello llamando a un adelanto electoral. "La Constitución Española prevé distintos instrumentos para el ejercicio de un sano ejercicio de política democrática, como son la moción de censura, como es la cuestión de confianza, pero el elemento principal en una democracia son las que tengan la voz los ciudadanos. Entonces, y ahí yo creo que el presidente, por elevación, lo que ha puesto encima de la mesa es algo tan importante como poner el bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española, pues por encima de intereses de partidos que siempre pueden ser más de vuelo raso, no tanto de altura de miras", ha insistido.

Además, con carácter general, ha advertido de que "la corrupción es uno de los cánceres de una democracia" sea "del color que sea" pues "mina" sus pilares y "hace perder la credibilidad". Asimismo, ha alertado de que "es una puerta de entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo". Por ello, ha animado a mirar por encima de los "intereses de partidos meramente electoralistas" y en ese sentido, ha destacado que "ahí está, el no fácil, pero sí equilibrado, la equilibrada función que prevé la constitución para la corona, para el jefe del Estado".