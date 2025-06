Montero niega "preocupación en el Gobierno" por el caso Cerdán: "Nos interesa llegar hasta el final y que paguen"

"Al Gobierno le interesa llegar hasta el final y que paguen". Es el mensaje que ha querido lanzar María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, horas después de las últimas declaraciones de José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y el nudo gordiano de la trama de mordidas que investiga la Guardia Civil, en las que se declara "víctima" de Santos Cerdán y Koldo García.

En un acto institucional de colocación de la primera piedra del nuevo tramo de la Línea 3 del Metro en Sevilla, Montero ha pedido "dejar actuar a la justicia y que actúe con celeridad" y ha negado "preocupación" en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para la también vicesecretaria general "lo que le interesa al gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad y por tanto ninguna preocupación, todo lo contrario, creemos que tiene que haber celeridad y por tanto que las personas que hayan hecho alguna conducta irregular que lo paguen".

Tampoco ha querido entrar a opinar sobre esa supuesta presión que, en palabras de Ábalos a la Cadena Ser en una entrevista, habría ejercido Santos Cerdán para obtener contrataciones: "No voy a hacer ningún comentario de personas que ya no están en mi partido. Esto es lo primero que quiero decir porque el señor Ábalos ha sido expulsado de mi partido y el señor Cerdán ha causado baja voluntaria, que es lo mismo que se ha ido antes de que se le abriera expediente de expulsión. Tanto no tengo nada que comentar, yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia. Seguro que cada uno utiliza su propia estrategia de defensa y todo hay que leerlo bajo esa perspectiva".

Sobre el objetivo de terminar la legislatura en 2027, Montero asegura que al Gobierno le "sobran los motivos para seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos y por la mayoría de las personas de nuestro país".

"El presidente está centrado en la Cumbre de la OTAN"

En las últimas horas, el presidente del Gobierno canceló su participación en la inauguración del Congreso de CCOO, un cambio de agenda a la que le ha restado importancia la también ministra de Hacienda. "Para nada ha vaciado la agenda en el día de hoy, simplemente está siendo una agenda de trabajo. El gobernante que realmente se toma en serio su trabajo no puede estar todo el día haciéndose fotos como pasa aquí en Andalucía, en donde parece que la agenda política del señor Moreno Bonilla consiste sólo y exclusivamente en inauguraciones y en confrontar con el gobierno de España".

Además, Montero ha destacado la preparación de la Cumbre de la OTAN "en donde la posición de España se va a diferenciar de un número importante de países". Sobre el choque del Gobierno de España con el presidente de la OTAN respecto al objetivo del 5% para gasto en Defensa, Montero ha expliado que el Ejecutivo central defiende que "esos recursos hay que destinarlos fundamentalmente al bienestar social de los ciudadanos". "Hay que intentar también que se comprenda por parte del resto de los socios de la OTAN. En eso está, pero