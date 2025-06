Mazón niega que pudiera decretar la emergencia catastrófica e invita al mando de Emergencias a "repasarse la ley"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha replicado este viernes desde Alicante al técnico de la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias (Avsre) que poco antes había declarado ante la jueza que el jefe del Consell podría haber decretado la emergencia catastrófica el 29 de octubre, día de la dana que se cobró 228 vidas, y haber asumido el mando del operativo.

Mazón, que ha aclarado que realiza estas consideraciones "desde el punto de vista de lo que dice la normativa" y "no sobre el proceso" judicial, al que ha vuelto a mostrar "absoluto respeto", ha defendido que "no tiene nada que ver la emergencia catastrófica con que asuma el mando o la presidencia del Centro de Coordinación [de Emergencias] el Gobierno. No tiene nada que ver".

Así, y tras ser preguntado sobre la declaración de este jefe de servicio de la Avsre, ha recomendado "a quien corresponda" que "se repase la ley".

La ley autonómica "no está desarrollada"

El president ha explicado que esa declaración de emergencia catastrófica "no está regulada ni desarrollada por la ley valenciana, por lo tanto es inviable su puesta en marcha". Y ha continuado: "Está referenciada en una ley fiscal del Botànic que emplazaba a su desarrollo posterior que jamás se produjo. Entre otras cosas, la manera de declararla".

Por ello, ha considerado que es "complicado incluso vincular" esta norma autonómica "al mando o la presidencia del Centro de Coordinación por parte del Gobierno. Algo falla en la reflexión".

Fuentes de la Generalitat amplían, en este sentido, que esa normal del Botànic que permite al president declarar la emergencia catastrófica "sólo aparece referenciada en la legislación valenciana una vez, en cuatro líneas que forman parte de una disposición adicional en una ley fiscal de 2020, diciendo que el Plan de Protección Civil de la Generalitat desarrollará la figura especificando cómo se declara. Jamás se hizo y jamás se especificó su contenido: fue un nuevo brindis al sol del Botànic sin contenido práctico".

Y añaden que "subsidiariamente", en esa única referencia, la "supuesta emergencia catastrófica mantiene exactamente las mismas competencias para la Generalitat. Idénticas. No cambia absolutamente nada: ni hay otros medios ni hay otros recursos distintos a los del nivel 2. No cambiaría nada", señalan para concluir que esa figura legal "no está desarrollada, ni se puede declarar ni tiene ninguna aplicación práctica".

No se revisará la declaración de Pradas

Por otra parte, la jueza de Instrucción 3 de Catarroja que dirige la investigación penal por la dana ha desestimado el recurso de revisión presentado por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas sobre la transcripción de su declaración como investigada.

Según señala la instructora en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "no se puede pretender una revisión global de la transcripción, una corrección total de la labor efectuada por la Letrada de la Administración de Justicia".

"Se ha de recordar que dichas transcripciones se efectuaron como consecuencia de la limitación del acceso a las actuaciones con la finalidad de evitar una difusión generalizada de la grabación de las declaraciones de los investigados", indica.

Prima la grabación

Y, en consecuencia, señala que "lo determinante, en cualquier caso, ante una eventual discrepancia de la transcripción respecto de la grabación sería atender a esta última, primando su autenticidad sobre su reflejo por escrito".

La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, una de las dos personas investigados en la causa judicial por la gestión de la dana, ha pedido en reiteradas ocasiones que se incorporase a la causa la transcripción literal de su declaración como muestra de "una verdadera imparcialidad".

El letrado de Pradas sostiene que "una declaración de unas 3 horas de duración, no se puede resumir en diez folios ni pretender que dichos folios reflejen todo lo que mi representada relató".