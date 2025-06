Sumar escenifica su distancia con el PSOE: Yolanda Díaz deja solo a Sánchez en una sesión marcada por el caso Cerdán

Sumar escenifica su malestar con el PSOE en el Congreso y la mayoría de ministros de Sumar se ausentan de la sesión de control al Gobierno marcada por el caso de Santos Cerdán. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que habitualmente se sienta muy cerca de Pedro Sánchez en el Hemiciclo, ha dejado este miércoles su escaño vacío. También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Sólo han asistido los dos ministros que tenían preguntas de la oposición, la de Sanidad, Mónica García, y Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales.

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar suelen acudir a la sesión de control al Gobierno de manera habitual, tengan o no que responder preguntas parlamentarias. Pero en esta ocasión, señalan fuentes próximas a la vicepresidenta, "han decidido no asistir". Una decisión política que llega en la primera sesión después de publicarse el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) que definía al ex secretario de Organización del PSOE como "mediador" en el cobro de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El presidente de Gobierno ha tenido que responder tres preguntas de la oposición este miércoles, y a diferencia de otras ocasiones, no había a su lado ministros de Sumar aplaudiendo sus palabras. Los que sí han acudido, García y Bustinduy, han aprovechado además para afear al PSOE el caso de corrupción. La titular de Sanidad se ha referido sin tapujos al caso que afecta al PSOE. En respuesta a la diputada del PP Esther Muñoz, la líder de Más Madrid defendió que "ante la corrupción hay dos actitudes, los que nos avergonzamos, los que nos aborchornamos o ustedes, que están alegres porque esta vez no les toca a Géonca 13", defendió en referenica a la sede del PP. "Las moriddas, las pague Quirón o las pague Acciona, las cobre Koldo García o González Amador, vayan a juergas o a áticos, me dan absoluto asco. ¿A ustedes?", preguntó.

Las dos condiciones de Sumar

El minitro de Derechos Sociales y Consumo hizo declaraciones en los pasillos del Congreso visiblemente molesto para exigir al PSOE "dos condiciones innegociables para poder salir de la situación vergonzosa a a la que se encuentra sometida gran parte de la ciudadanía progresista". La primera, relató, pasa por "una limpieza absoluta, por la erradicación de cualquier sombra de duda sobre cualquier instancia de poder y dentro del Partido Socialista", planteó Bustinduy.

Añadió a continuación que "con eso no basta", y reclamó "dotar de sentido a la existencia de este Gobierno", alegando que "no es solo una cuestión de permanencia", sino que el "sentido" debe ser el de "mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora". En este punto, citó medidas como el permiso parental retribuido, la prestación universal por crianza o la intervención del precio de la vivienda. "Son cosas que están en el acuerdo de gobierno y que deben ser cumplidas de inmediato".

El ministro de Sumar recordó que están a la espera de la reunión entre socios de Gobierno, y que en esa reunión plantearán estas dos exigencias.

