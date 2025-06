Encuesta elecciones generales España: Sumar y Junts perderían la mitad de sus escaños tras dos años de apoyo a Sánchez

Acostumbrado a salir (casi) indemne de situaciones límite, Pedro Sánchez intenta sobrevivir al trastazo que le ha propinado la corrupción para evitar que la legislatura llegue a un punto de no retorno. Convocar elecciones es una opción que le piden al presidente del Gobierno el 62% de los españoles y el 40% de los votantes del PSOE, además de algunos líderes autonómicos. Pero ese adelanto electoral en estos momentos enviaría probablemente al socialismo a la oposición al no poder repetir una mayoría por el desplome de sus socios. La Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica refleja que Sánchez no tendría posibilidades de salvar la Moncloa, aunque tampoco lo tendría sencillo Alberto Núñez Feijóo para alcanzarla porque el gran beneficiado de la erosión que acusan PP y PSOE sería Vox.

Feijóo ganaría las elecciones con el 30,5% de los votos y 131-135 escaños (ahora tiene 137), lo que significaría 2,2 puntos menos que en las elecciones de 2023. Sánchez obtendría el 27% de los sufragios y 112-116 diputados (hoy tiene 121), lo que representaría 4,3 puntos menos que en las urnas. Con ello, la ventaja del PP sobre el PSOE se ampliaría de 1,4 a 3,5 puntos, pero ambos partidos quedarían por debajo de los resultados cosechados en las elecciones de 2023.

El trabajo de campo de la encuesta se elaboró, a partir de 1.002 entrevistas, del 10 al 12 de junio. El día 11 empezaron a publicarse las primeras noticias sobre el caso Cerdán, que acabó de estallar el día 12, con el demoledor informe de la Guardia Civil que le atribuye la gestión de 620.000 euros en comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública. Eso significa que el impacto de este terremoto político en la opinión pública se recoge parcialmente en el sondeo. De hecho, los datos recogidos el día 12 son notablemente más críticos con la situación del país y del Gobierno y más negativos para los indicadores electorales del PSOE que los de los días precedentes.

De hecho, antes de las últimas convulsiones en el socialismo, era Feijóo quien sufría mayor desgaste que Sánchez en fidelidad de voto. El 63% de los votantes del PP en 2023 elegirían hoy la misma papeleta, 8,6 puntos menos que en marzo, y el 14% cambiarían de voto para apoyar a Vox, cuatro puntos y medio más. En cambio, al PSOE volverían a respaldarle el 59,6% de quienes le votaron hace dos años, solo un punto y medio menos que la encuesta anterior, y absorbería a dos de cada diez votantes de Sumar.

En todo este río revuelto pescaría Santiago Abascal, que se anota un nuevo récord en las encuestas del GESOP con el 16% de los votos y 57-61 escaños (ahora tiene 33). El techo electoral de Vox hasta la fecha son los 52 diputados que logró en 2019. Serían los votos imprescindibles para hacer presidente a Feijóo, siempre que se descartase el escenario de una abstención del PSOE. El PP y Vox sumarían una mayoría absoluta más que holgada, entre 188 y 196 parlamentarios, reuniendo el 46,5% de las papeletas, un punto y medio más que en los últimos comicios.

Sumar y Podemos mantienen más o menos sus marcas de marzo. La coalición de Yolanda Díaz repite en el 7,5% de los votos y 12-14 escaños, mientras que el partido morado araña medio punto y conseguiría el 3,8% y 4 diputados. Es decir, de los 31 parlamentarios que las dos formaciones unidas obtuvieron en 2023, perderían de 13 a 15 tras su ruptura. Díaz solo retendría a un tercio de sus votantes, pues una cuarta parte migraría a Podemos y dos de cada diez, al PSOE. Todo ello acentúa la extrema debilidad del bloque de la izquierda (PSOE, Sumar y Podemos), que pasaría del 43,5% al 38,2% de los sufragios, y de 152 a 128-134 escaños.

Cabe recordar que, sin elecciones a la vista, el votante de izquierdas siempre se muestra más indeciso y con menos incentivos a movilizarse que el de derechas. Pero lo cierto es que el actual contexto impregnado de casos de corrupción favorece la desmovilización del electorado progresista. Sin ir más lejos, entre el segundo y el tercer día del trabajo de campo de la encuesta, que fue justo cuando estalló el caso Cerdán, la intención directa de voto al PSOE cayó 8,6 puntos, la del PP retrocedió 4,4 puntos y la de Vox, en cambio, subió 4,8 puntos. Los indecisos, otro factor electoral determinante, también crecieron cuatro puntos.

El particular duelo catalán entre ERC y Junts presenta una novedad en este sondeo. Los republicanos mantienen sus posiciones y conservarían los 7 escaños actuales en el Congreso, pero han abierto una ligera brecha con el partido de Carles Puigdemont, que bajaría de 7 a 4-5 diputados. Y es que los posconvergentes solo mantendrían a tres de cada diez votantes de 2023 (34 puntos menos que en marzo) porque el 42,3% de su electorado está ahora mismo indeciso (28 puntos más). Esquerra ha perdido siete puntos de fidelidad de voto (54%) y tiene a dos de cada diez votantes indecisos (12 puntos más que en marzo).

En medio de tanta agitación, no es de extrañar que todos los dirigentes políticos vuelvan a suspender. Sánchez (3,6), Feijóo (3,5) y Díaz (3,8) registran las mismas puntuaciones que en marzo y su nota más baja de los últimos dos años. Solo los votantes de Vox otorgan un notable a su líder, mientras que el resto de los electorados califican a los suyos con un aprobado, que en el caso de Sánchez y Feijóo es de un 5,8 entre sus respectivos votantes.

Mientras que el líder del PP solo aprueba entre sus propios simpatizantes, el del PSOE también supera el 5 entre los votantes de Sumar y ERC. Sánchez, de hecho, obtiene mejor nota de los votantes de Sumar que de los socialistas. Díaz e Irene Montero reciben valoraciones similares entre los afines a Sumar (6,3 y 6,1 respectivamente), pero la vicepresidenta del Gobierno también aprueba entre los votantes del PSOE.

Sánchez continúa siendo el favorito para presidente con un 23,8%, ocho décimas menos que en marzo, mientras que Feijóo retrocede hasta el 18,2%, 1,3 puntos menos que hace tres meses. La preferencia de los votantes socialistas por Sánchez es de poco más del 50%, y tampoco llega al 60% la preferencia de los votantes populares a Feijóo. Por el contrario, las preferencias por Abascal se sitúan en su nivel más alto (11,6%) y superan por primera vez a Díaz (8,9%). De hecho, el líder de Vox es el único que mejora respecto al sondeo anterior y no ha dejado de subir en este ranking desde febrero de 2024. Desde entonces ha aumentado cinco puntos en preferencia entre los españoles.

El pesimismo sobre el futuro del país continúa siendo mayoritario (63,2%) y es especialmente alto entre las mujeres (66,4%), los más jóvenes (70,2%) y los votantes del PP y de Vox, mientras que en el electorado del PSOE y Sumar la opinión está más dividida. En paralelo, la gestión del Gobierno encadena un nuevo suspenso (55,1%) y suben cuatro puntos las voces que la califican como muy mala (36%).