El PSOE de Aragón suspende temporalmente de militancia a dos cargos tras aparecer en los audios de Koldo y Cerdán

El PSOE de Aragón ha suspendido de militancia al concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, y al miembro del Comité regional, Alfonso Martínez, por su aparición en los audios investigados por la UCO entre Koldo García y Santos Cerdán. Así lo ha comunicado este sábado, poco después de conocerse la aparición de ambos en las conversaciones entre los dos miembros del PSOE investigados por la Benemérita en un escándalo que ha golpeado el corazón del partido a nivel federal, pero que tiene ramificaciones en clave aragonesa.

Las conversaciones investigadas por la UCO entre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, tienen más información relacionada con Aragón. Los dos investigados por la Guardia Civil dialogan sobre Alfonso Gómez Gámez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, y Alfonso Martínez, ingeniero de minas y miembro del Comité regional del PSOE desde el Congreso del pasado mes de marzo en el que se eligió a la Ejecutiva encabezada por Pilar Alegría. El diálogo entre ambos gira en torno a un conflicto entre Martínez y el empresario vasco Antxón Alonso, con ambos implicados en un proyecto minero de potasa, en la Mina Muga que se desarrollaría entre Navarra y las Cinco Villas aragonesas.

Koldo García es el encargado de introducir el tema. El audio, grabado el dos de febrero de 2022, comienza la parte que implica a los representantes aragoneses así: "Te comento, Alfonso, el que estaba con el otro Alfonso, quera concejal, ¿te acuerdas?, ¿de Zaragoza?". El exasesor ministerial, que grababa las conversaciones que mantenía con Cerdán y Ábalos, recuerda que Martínez es "ingeniero de minas y ha discutido con Guipuchi". Guipuchi es otro de los motes con los que se refieren a Antxón Alonso, otro de los implicados en la trama de comisiones y mordidas en obras públicas.

Cerdán se muestra conocedor del asunto y recuerda que Alfonso es "el que estaba con las canteras aquellas". Koldo García afirma y cuenta la situación: "Ha discutido con él y se han enzarzado, porque el proyecto de la potasa, que no salía y le debía un dinero. Uno que manda en Acciona, que es el que lleva en Navarra". Koldo interrumpe su conversación, pero puede hacer referencia a Fernando Merino, quien dirigió en aquella época la empresa en La Rioja y Navarra y aparece implicado en otros de los audios.

Ambos comentan que Acciona, una de las empresas más involucradas en las mordidas por número de operaciones en las que participaban Cerdán y Koldo, "le debe dinero a él", en referencia a Alfonso Martínez. También dicen que el empresario vasco Antxón Alonso tiene una deuda con el ingeniero de minas.

Lo más curioso del audio llega cuando hablan de la cantidad adeuda a Martínez. "¿Sabes cuánto?", pregunta Santos Cerdán a Koldo, que sí conoce la respuesta: "Una chorrada, me parece que son 200.000 pavos o 150.000 pavos de mierda". Para el exasesor de Ábalos existe "un problema", relacionado con la situación personal de Martínez: ""Es que Alfonso, después de trabajar 3 años, 2 años y 8 meses, luego te lo voy a decir, está desesperado. Él tiene 4 hijos".

Koldo advierte a Cerdán que en la conversación entre los miembros aragoneses del partido y el propio García "nombraron" a Cerdán, razón por la que la antigua mano derecha del exministro Ábalos contó al exsecretario de Organización la situación en Aragón. Después de una extensa explicación, Cerdán interrumpe a Koldo y pregunta: "¿Y a mí de qué me ha nombrado ese, si yo no tengo nada que ver?".

La conversación continua un poco más abordando cómo hacer frente al caso. Santos Cerdán rechaza su presencia e insiste en que su nombre no salga vinculado a esa operación de la potasa. Koldo García es más partidario de intervenir y se ofrece a ir a Aragón para resolver la situación: "Hombre, yo si quieres me voy a Zaragoza y hablo con él". Santos Cerdán lo descarta: "Que tú no eres responsable de que yo te nombre a ti en el whatsapp".

El PSOE Aragón pide "disculpas" a la ciudadanía

La secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, ha sido la encargada de anunciar la suspensión de militancia de Gómez Gámez y Martínez por su aparición en los audios investigados por la UCO. Berges ha comenzado su intervención ante los medios de comunicación pidiendo "disculpas" a "toda la ciudadanía", en un discurso continuista con el ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes del partido a nivel autonómico. Berges ha comentado que el PSOE Aragón está conociendo las informaciones "por la prensa" y que en el seno del partido se trabaja para "recopilar todo tipo de información".

La secretaria de Organización del partido ha avisado que la intención es "llegar hasta el fondo de la cuestión y con cualquier indicio de que se haya actuado de una forma incorrecta, tomar las medidas oportunas". "Tenemos y debemos de ser contundentes. Hay mucha gente trabajando, dejándose la piel en este partido para sacar un proyecto adelante. Y no vamos a permitir que por cuatro personas que actúen de mala fe o de una forma incorrecta, esto se venga abajo", ha concluido Berges.

Fuentes del partido en la comunidad han confirmado a este diario que ya ha habido contactos con Gómez Gámez y Martínez para conocer de primera mano su versión de los hechos. El PSOE Aragón ya trabaja en la elaboración de un expediente interno, en el que se incluirá la información aportada por los dos implicados. Desde la formación socialista insisten en que la información llega al partido "por los medios de comunicación".