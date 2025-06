El informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en directo | Sánchez pide perdón y Feijóo exige elecciones generales

El PSOE, en shock

"No me lo esperaba de Santi", confiesa consternado un alto dirigente socialista. La sensación de shock en la que se ha sumado el PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) nada tiene que ver con el momento en el que Pedro Sánchez decidió separar a José Luis Ábalos del partido. Entonces, algunos, por no decir muchos, reconocían que no les sorprendía lo que se iba publicando. Con Santos Cerdán, sin embargo, la reacción es diferente. Amplios sectores del partido, sobre todo en sus estructuras, confiaban plenamente en él. Le veían plenamente una persona "honesta".