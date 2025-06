Koldo a Cerdán: "Mis cuentas son 570.000"

Una de las grabaciones que fueron descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponen de manifiesto que el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán estaba al tanto del presunto cobro de comisiones por parte de Koldo García de empresas que tenían contratos públicos.

Así consta en un audio de una conversación entre Cerdán y Koldo, que tuvo lugar el 21 de enero de 2021: “Se nos ha liado tela, amigo”, comienza el ex número tres de los socialistas, que después escucha del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio sus cuentas.

“Me llamó el jefe y me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos”, respondió Koldo, que después detalló las mordidas: “Yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”.

Y ante estos datos, Cerdán contesta: “No, yo no me las sé de memoria”.

Pero entonces Koldo interrumpe al ex secretario de Organización del PSOE, para aportarle más información de las presuntas comisiones ilegales: “Yo aquí he atendido, a la de Zaragoza que me pidió Alfonso, ¿vale?, que tenía problemas en ADIF, que lo resolvieron con una liquidación”.