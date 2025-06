El PP señala al PNV y Junts como "cómplices" de la corrupción y augura nuevas "extorsiones" a Sánchez por su "debilidad"

Alberto Núñez Feijóo descarta por ahora presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, porque los socios del Gobierno no le quieren dejar caer, pero el PP está intensificando la presión para que cambien de opinión. Los dos partidos principales que pueden accionar ese botón nuclear son el PNV y Junts y a ellos se han dirigido los primeros mensajes de los dirigentes populares 24 horas después de que un informe de la Guardia Civil haya propiciado la dimisión de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, por cobrar supuestamente comisiones por obras públicas.

Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso, considera que los "socios" de Sánchez han dejado de serlo para convertirse en "cómplices de la corrupción" del PSOE. "Ellos no se mueven porque quieren tener un presidente del Gobierno débil, dócil, al que poder seguir extorsionando y poder seguir debilitando al Estado", ha declarado en una entrevista en Telecinco. Tellado ha rechazado que la formación conservadora a la que pertenece tenga toda la responsabilidad sobre la opción de la moción de censura. "No depende del PP, no depende de Feijóo, depende de esos socios que en las últimas horas han decidido dejar de ser socios para ser cómplices de la corrupción de Pedro Sánchez", ha remachado. Tellado también ha interpelado en otro momento a Sumar (que forma parte del Ejecutivo de coalición), Podemos y ERC.

Que la relación entre Tellado y el PNV no es la mejor se ha visto en los últimos meses (les ha llegado a llamar "miserables") y ahora también. El partido vasco fue clave para que la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) en 2018 prosperara y ese episodio sigue marcado a fuego en algunos dirigentes populares como es el caso de Tellado. El portavoz de Feijóo se ha burlado de Aitor Esteban, presidente del PNV ahora y en 2018 portavoz en el Congreso. "¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Ese es el PNV, un partido que se ha convertido en lacayo de Sánchez y en encubridor, en cómplice necesario para que toda esa trama pudiera operar", ha lanzado Tellado. Esteban reclamó a Sánchez "más explicaciones" por la presunta trama de corrupción en la que está implicado Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, pero recordó que la moción de censura contra Rajoy llegó después de una sentencia firme de la justicia y no tras un informe.

Esa misma estrategia de presión a los socios ha planteado Borja Sémper. El portavoz nacional del PP cree que necesitan "tiempo" para hacer "el proceso de duelo" que ha supuesto la noticia de Cerdán. Sémper les ha animado a superarlo pronto porque, ha subrayado, "la corrupción es letal" y puede perjudicarles a medio plazo en sus intereses electorales.