Santos Cerdán dimite como secretario de Organización y deja su escaño en el Congreso

Santos Cerdán ha terminado dando este jueves a primera hora de la tarde el paso que todo el PSOE le reclamaba desde horas antes, cuando se conoció el informe de la UCO que le implica en el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. A través de un comunicado, sin someterse a preguntas, el ya exsecretario de Organización del partido ha anunciado que deja todos sus cargos en el partido y abandona su escaño, lo que implica que no tenga que ser sometido a un suplicatorio. También insiste en su inocencia.

“Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas. Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado. Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna”, señala Cerdán en el comunicado.