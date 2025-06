El técnico que transcribió la alerta para móviles el día de la dana declara que el texto se lo entregó Salomé Pradas

El técnico que transcribió el Es Alert ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que el texto se lo entregó Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el 29 de octubre. El jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, a quien la Generalitat no identificó como redactor del Es Alert, pero que los redactó con la firma electrónica de otro funcionario, ha declarado que él fue "el transcriptor del mensaje que traía la consellera", aunque no sabe "de dónde venía", según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. También ha añadido que "el Es Alert lo tenían activado ya desde las 17 de la tarde· y que es "la consellera la que se lo dicta, y él lo único que hace es traducirlo al valenciano, también al inglés, desde el puesto del otro compañero que ya declaró como testigo.

Una afirmación que contrasta con lo que declaró Salomé Pradas como investigada, ya que aseguró desconocer el proceso del envío del Es Alert y se escudó en su falta de experiencia para justificar sus decisiones, o la falta de ellas. Pradas declaró que el 29 de octubre se apoyó en lo que le aconsejaban los técnicos. De hecho, el funcionario que ha declarado hoy es uno de los tres técnicos que participaron en el envío del mensaje de las 20.11 horas el 29 de octubre, «tardío y erróneo», según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Aunque la Generalitat solo identificó a dos de estos funcionarios.

Cuevas es jefe de la unidad de análisis y seguimiento del riesgo de Emergencias y su trabajo el 29 de octubre fue "apoyar al personal de sala por las consecuencias que pudieran derivarse". Su jornada el día de la dana comenzó a las 7 de la mañana y acabó entre las 23 y las 23.30 horas.

El también técnico de Protección Civil ha declarado que respecto a las previsiones de la Agencia estatal de meteorología (Aemet) de ese día "hubo muchos cambios bruscos de unas horas a otras, lo que le lleva a pensar que no era una buena predicción", ha explicado en referencia a los cambios de avisos especiales de alerta amarilla a naranja y roja entre el 27 y el 29 de octubres desde la Aemet. Cada vez que hay un cambio, ha señalado, se realizan envíos a los municipios afectados "por fax, por correo electrónico, y por teléfono a las personas designadas en cada municipio. También por SMS, a alcaldes, concejales, personal de seguridad, etc. Se les envía una breve descripción de la alerta, y un enlace para acceder a la información".

Cuevas ha confirmado que a las 7.30 horas de la mañana recibió "otra modificación de la predicción y ya pusieron el rojo en el litoral sur de Valencia. Y ahí ya vuelven a cambiar todo. Y después en el interior norte, litoral norte y litoral sur, ponen el rojo, y el protocolo se tiene que volver a repetir, lo que les supone un cierto mareo".

A media mañana, ha confirmado, "se activan los caudales a partir de las 11-11.30 horas en el río Magro y el barranco del Poyo, a través de correos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hablamos de metros cúbicos, empezaron a llegar los primeros avisos, el primero fue muy radical, en el caso de Chiva, y en la rambla del Poyo eran 300 y pico metros cúbicos por segundo, y que podía ser ascendente. Luego en otros avisos parecía descender. Con el río Magro ocurrió algo similar", ha explicado.

El funcionario también ha confirmado que él se limitó a ser el "transcriptor" del mensaje Es Alert cuyo contenido "no sé de donde venía". Aunque, ha explicado, "el Es Alert lo tenían activado desde las 17 horas de la tarde". De hecho, a las 18 horas ha relatado que Jorge Suárez le pidió que abriera el Es Alert porque "Forata está en escenario tres". Un detalle que no olvidará nunca porque asegura que ya le tocó vivir la pantanada de Tous en 1982. “No me tocará la primitiva, pero me toca ver esto dos veces”, ha llegado a asegurar. La situación era muy preocupante porque "el sentido de escenario tres, es el peor posible, que o bien se ha iniciado la rotura, o que la situación es que sea inevitable la rotura de la presa". Un hecho que no se produjo finalmente, porque la presa de Forata laminó la avenida de 2.000 m³ por segundo a 1.000 m³ por segundo.

Sobre el mensaje de las 20.11 horas el testigo ha confirmado que "Pradas estuvo en la redacción del mensaje. Cuando estaba redactado, la consellera dijo que se iba a las 19.45 horas y que hasta que ella volviera no se emitiera. Al cabo de rato volvió y se lanzó"

El testigo también ha confirmado a la jueza que un predictor de la Aemet le dijo a las 16.30 horas que la tormenta se desplazaba hacia la serranía de Cuenca, pero esa información no la compartió con nadie". Se trata de la misma información que compartió el president de la Generalitat al mediodía en un mensaje que después borró.

También ha confirmado que recibió el correo clave sobre el barranco del Poyo de las 18.43, pero que no dijeron nada porque "ya estaba la CHJ" en la reunión del Cecopi.