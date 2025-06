El Supremo propone juzgar al fiscal general por revelar datos del novio de Ayuso por "indicaciones de Presidencia del Gobierno"

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dado por terminada la instrucción de la causa que seguía contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado afirma que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre ambos "con la finalidad de ganar el relato" de que el pacto de conformidad partía de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- señala que, a expensas de lo que se determine en el futuro juicio, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le había sido remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid, después de que Julián Salto, el fiscal que firmaba la denuncia contra González Amador, se lo remitiera desde un partido de fútbol.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad. Se trata del correo que el abogado Carlos Neira remitió a un correo genérico de la fiscalía madrileña y a la Abogacía del Estado proponiendo un pacto para evitar el juicio en el que asumía la comisión de dos delitos fiscales.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 10 días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias que consideren necesarias.

El magistrado señala que al nivel indiciario propio del momento procesal en que se encuentra la causa cabe presumir como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada 'La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales', el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

Enviado a una emisora

El auto, de 51 páginas, añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida entre García Ortiz y Rodríguez minutos después de las 21:29 horas, tras la que esta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal Salto. Entre los correos estaba el de 2 de febrero con el asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. En él se afirmaba: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

El instructor señala que “la finalidad de solicitar la remisión de dichos correos a Salto era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado", para desde allí "acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo, lo que ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25, que no fue, sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”. Dicho medio añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto.

A continuación, “con la documentación que ya tenía en sus manos Álvaro García Ortiz, proporcionada por Pilar Rodríguez, se puso en marcha" la confección de una "nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero". El borrador se remitió a Pilar Rodríguez, quien, "conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del 14 de marzo”.

La resolución agrega que, paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios se envió una copia del correo a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del que a su vez lo era presidente del Gobierno y ahora es el líder del PSOE madrileño, Óscar López. El auto añade que se lo mandó y dio instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado hace hincapié en que ese correo contenía datos que "llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”. Y "la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al ministerio fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.

El instructor indica que “todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”. Entre los indicios que tiene en cuenta destaca los registros en los despachos de ambos imputados y el acopio de material informático y dispositivos móviles intervenido en los mismos, así como en las declaraciones de imputados y testigos.

“El investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos, lo que, al ser así, gracias a ese aseguramiento de prueba que se tuvo presente desde el primer momento, podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando, con ello, frustrada una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil, sobre el material que se pretendía asegurar para un eventual análisis”, destaca el magistrado.

El magistrado, que destaca la importancia de la investigación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de remitir al Supremo la causa, descarta una de las principales líneas de la estrategia de defensa de García Ortiz y Rodríguez, que no hay revelación de secretos porque la información ya había sido difundida con anterioridad, por lo que ya no habría secreto que guardar.

Hurtado afirma que "el secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad, y el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele, y, si otro lo revela, estará quebrantando la reserva inherente a ese secreto y, con ello violando un derecho a la intimidad personal”, con independencia de si la información ya se sabía con anterioridad. Concluye que “la confidencialidad y reserva a que tenía derecho González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero, solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido, pues [...] una cosa era la divulgación consentida del de 12 de marzo, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad que caracteriza el delito de revelación se decretos, y otra completamente distinta" la del del mes anterior.