El Gobierno valenciano replica la declaración de Aemet a la jueza: "Intenta tapar su incompetencia"

Como si fuera un 'revival', el Gobierno valenciano ha vuelto a reabrir la batalla del relato con Aemet, y más en concreto, con el jefe de Climatología de este ente estatal, José Ángel Núñez, después de que declarara ante la jueza por la causa de la dana. Así, si Núñez aseguró ante la jueza que la agencia había dado todos los avisos y criticó el mensaje "tranquilizador" de Carlos Mazón ese día, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha respondido este martes asegurando que sus palabras solo buscan "tapar su incompetencia".

"La misma persona que falló ese día (en referencia al 29 de octubre), ahora, siete meses después, intenta tapar su incompetencia con manifestaciones fuera de lugar", ha expresado la también vicepresidenta del Consell quien ha remarcado la "ausencia absoluta de autocrítica y la falta de responsabilidad" de la agencia estatal después de "haber fallado ante la catástrofe que venía".

Según ha explicado Camarero, Aemet dio una previsión de precipitaciones para el 29 de octubre de 200 litros por metro cúbico, pero finalmente "se cuadriplicaron". "Las previsiones que hizo Aemet aquel día fallaron y por tanto, las alertas estaban condicionadas por estas previsiones", ha asegurado defendiendo así la actuación del Ejecutivo autonómico por no convocar el Cecopi antes, algo hacia lo que apuntó Núñez en su intervención como testigo de la causa.

José Ángel Núñez Mora, jefe de climatología de la Aemet, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / Europa Press/ Rober Solsona

En realidad, la Agencia Estatal de Meteorología no señaló que lloverían 200 litros sino que avisó de que el umbral de precipitaciones para esa jornada sería de 200 litros, es decir, el mínimo. No obstante, Camarero ha recordado que ante los medios de comunicación, Núñez señaló el lunes que saber cuánto iba a llover exactamente de manera previa era una "fantasía", una referencia que la vicepresidenta ha considerado "sorprendente" y "preocupante".

Autocrítica, "cero"

Es por todo ello que frente a la crítica del jefe de Climatología de la agencia de que la convocatoria del Cecopi fue tardía, a las 17 horas, cuando ya había municipios inundados como Utiel, donde estaba interviniendo la UME; Camarero ha asegurado que las decisiones del Consell en ese momento estaban "condicionadas" por las previsiones que había hecho Aemet y que, aquel día, "fallaron".

La portavoz del Gobierno valenciano ha replicado a su vez las críticas de Núñez a Mazón, del que dijo que le sorprendía el "mensaje tranquilizador" que había dado el 29 de octubre en una intervención ante los medios de comunicación. Núñez aseguró que esta le pareció "rarísima" y que le dio la impresión que "intentaba tranquilizar". Frente a ello, Camarero ha asegurado que el jefe del Consell "trasladó el mismo mensaje que la delegada del Gobierno", Pilar Bernabé y que este fue "por la información de Aemet".

Así, ha sentenciado que la declaración ante la jueza por parte de Núñez demuestra que la agencia tiene "cero" autocrítica y sentido de "cumplir con su responsabilidad" y que hablan "de cuestiones que no le competen ni le corresponden en lugar de explicar su falta de previsión". "Lo que es irresponsable es no cambiar los protocolos de la agencia cuando se ha visto que no funcionan", ha sentenciado.