¿Qué dice el Constitucional sobre la ley de amnistía? Claves del aval en el que trabaja el tribunal

La ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, defiende la constitucionalidad de la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios y deja la puerta abierta a que se puedan dictar más, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de excepcionalidad y se esté ante la suficiente justificación como para ello. Con la sometida a examen se pretendía acabar con la separación que se vivía entre Catalunya y el resto de España a consecuencia del 'procés', que califica como "una de las mayores crisis que ha tenido que enfrentar nuestra democracia constitucional, tanto desde la perspectiva social como institucional".

Estas son las claves de la propuesta de resolución que se espera los magistrados empiecen a estudiar en el pleno del próximo día 10 y se convierta en sentencia en el de la semana del 24. Se prevé que salga adelante, porque el pleno cuenta con una mayoría progresista de magistrados: seis frente a cuatro.

La propuesta de sentencia declara que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí". En otras palabras: "El silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución".

La ponente recuerda que el TC se ha pronunciado sobre amnistías en dos ocasiones anteriores: en 1983, cuando enjuició un supuesto en el que recurrían militares que se mantuvieron fieles a la República, y en 1986 sobre la del 77. Las tres sentencias coinciden en el "carácter excepcional y complejo, así como en las diferencias" que la amnistía "presenta respecto del indulto" y, más aún del general, vetado expresamente en la carta magna.

"La amnistía no es, en sí misma, contraria a la Constitución, entre otros motivos, porque no vulnera el principio de separación de poderes, ni la reserva de jurisdicción ni el derecho a la tutela judicial. La amnistía, como medida excepcional, es compatible con este principio si trae causa de una situación extraordinaria, se adopta por el legislador, se justifica en razones de interés general, respeta la interdicción de la arbitrariedad y no vulnera los derechos fundamentales ni las garantías inherentes al Estado de Derecho", asevera la futura resolución.

Y se remite al preámbulo de la norma para considerar legítimo el objetivo de "distensión" y "reconciliación" que con ella pretende alcanzarse, "con la eliminación de un foco de tensión consistente, sintéticamente, en la exigencia de responsabilidad criminal por los hechos incardinados en el contexto del 'procés'". Por si hay alguna duda, añade que "lo decisivo a los efectos de alcanzar ese objetivo no es tanto cómo pueden recibir, individualmente, la amnistía sus concretos beneficiarios -ni siquiera quienes actuaron como líderes-, sino el efecto general que la amnistía puede tener sobre el conjunto de la población catalana".

La ponencia se remite al preámbulo de la ley de amnistía para señalar que cuenta con una explicación "que identifica el fin constitucional al que responde. Su mera lectura lleva a concluir que no puede apreciarse que la ley carezca de toda justificación razonable. Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Catalunya. La justificación es clara у está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas, como sostiene el Senado".

"La explicación existe y resulta razonable, pudiendo engarzarse con una política plasmada ya en manifestaciones ejecutivas y legislativas anteriores, tendente a paliar los efectos del meritado proceso [independentista] y a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones impuestas o a imponer como consecuencia de aquellos acontecimientos", prosigue el borrador de sentencia antes de añadir que "no corresponde a este tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación".

Montalbán tratará de convencer a sus compañeros del pleno -más allá de los que integran con ella la mayoría progresista, que se presumen ya convencidos- de que la amnistía aprobada "no altera la valoración negativa que le merece la conducta amnistiada -abstractamente considerada- ni modifica su juicio general de reproche penal. Estima, antes bien, que ese tipo de conducta debe seguir siendo castigada, pero pretende excluir la sanción penal en un determinado contexto que se considera excepcional. De ahí que la concesión de una amnistía, desde la óptica de la autovinculación o congruencia del ordenamiento, requiera que las razones o circunstancias extraordinarias que llevan al legislador a apartarse" del castigo del delito.

Añade que tampoco "persigue la merma o el cuestionamiento de la legitimidad de los procesos judiciales afectados, ni supone tampoco una suerte de juicio alternativo de atribución de responsabilidades. No niega que son quienes cometieron los actos ilícitos amnistiados los que situaron el conflicto subyacente fuera del ámbito de la política, al contravenir las reglas del marco democrático que a todos nos vincula, y los que se expusieron, de ese modo, a la reacción legítima del Estado de Derecho. Se limita a evaluar la presencia de un interés público que puede justificar, por los efectos benéficos para la convivencia pacífica y democrática que le atribuye, una decisión política de renuncia por parte del Estado al ejercicio de su 'ius puniendi' en un contexto excepcional".

Las únicas penas a la ley de amnistía son tan menores que salvo una de ellas ni siquiera supone anular ese extremo de la ley. El primero consiste en que los que se manifestaron en contra del 'procés' en vez de a favor de la independencia y cometieron desórdenes públicos no están incluidos en el perdón y ello supone una vulneración del principio de igualdad. La propuesta de resolución considera que "esta inconstitucionalidad no se encuentra en lo que la norma establece sino en lo que omite", por lo que "no procede declarar su nulidad, sino solo su inconstitucionalidad".

Como la ley también fija un trato favorable o beneficioso para el funcionario de policía que para impedir el 1-O se excedió en sus funciones, el borrador concluye que "la comparación entre ideología independentista y no independentista no define realmente el tratamiento jurídico diverso que la ley otorga" en su globalidad, lo que descarta la discriminación ideológica.

Otra de las pegas es la "apostilla" que se añade al límite temporal que prevé la amnistía, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, para incluir actos "cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”. Este es el único punto que la futura sentencia declara "inconstitucional y nulo al otorgar un efecto pro futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, discriminatorio".

El borrador también ve problemático el haber olvidado a las acusaciones populares a la hora de escuchar a las partes para aplicar la amnistía en el Tribunal de Cuentas, pero tampoco lo declara inconstitucional, si se interpreta como prevé la resolución, es decir, dándoles audiencia.

La sentencia pasa por encima de la referencia del recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque considera que "no cumple la carga alegatoria exigible a un recurso de inconstitucionalidad, pues se limita a hacer una somera referencia, mediante cita de una sentencia del TJUE, a la autonomía del procedimiento de tramitación de una orden europea de detención respecto del procedimiento penal del que trae causa, sin explicar la razón por la que cabría entender que el levantamiento" de esas órdenes comprometería dicha autonomía, "ni concretar, en lo que aquí importa, el precepto o preceptos constitucionales que resultarían infringidos y los motivos en los que cabría fundar la infracción".

Señala que "en el caso particular de la malversación, se aprecia, asimismo, que la ley rechaza expresamente amnistiar las malversaciones que afectan a intereses que trascienden a los de las administraciones públicas españolas, al salvaguardar los actos tipificados como delito que 'afectan a los intereses financieros de la Unión Europea". Y ese "elenco de exclusiones pone de relieve, en lo que al juicio de igualdad en su conjunto interesa, que el legislador trata de acotar el ámbito de aplicación de la amnistía".

De ahí que la mayoría del tribunal considere que la ley "mantiene una razonable relación de proporcionalidad con los fines que presiden la amnistía otorgada -que son la reconciliación y normalización de las relaciones políticas, sociales e institucionales-, pues circunscribe sus efectos o consecuencias a aquellas infracciones que pueden considerarse particularmente graves desde parámetros que resultan objetivos y razonables".

"Tal delimitación de los actos ilícitos amnistiables puede ser técnicamente mejorable, pero [...] no puede calificarse de arbitraria o irrazonable. No correspondiendo a este tribunal enjuiciar la calidad técnica de la norma legal impugnada, no puede decirse que incurra aquí en excesos manifiestos en relación con su causa y finalidad justificativas y que viole, con ello, la cláusula general de igualdad", concluye la propuesta de resolución.