Abascal responsabiliza al PP del aval del Constitucional a la amnistía por renovar este órgano con el PSOE en 2021

La propuesta de sentencia del Tribunal Constitucional avala el grueso de la ley de amnistía que se aprobó hace un año. Y, además, lo hace de forma clara, asegurando que "la justificación [de la norma] es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas". Una conclusión elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que ha servido al líder de Vox, Santiago Abascal, para arremeter nuevamente contra el PP por haber pactado con el PSOE la renovación del Constitucional en 2021, permitiendo una mayoría progresista en este órgano.

"Yo prefiero no hacerme muchas ilusiones respecto a lo que puede hacer el Constitucional y prefiero señalar el problema: estamos aquí porque, en lugar de bloquear la renovación del TC, el PP la aceptó y llegó a un acuerdo con el PSOE", ha criticado el líder de extrema derecha en una entrevista en Telecinco. No obstante, ha admitido que el bloqueo de este órgano, que estuvo pendiente de renovarse durante más de dos años, era una "situación anómala", pero que no se puede calificar a un Gobierno de "mafioso", como hacen los conservadores, y "a la vez llegar a acuerdos con esa mafia".

En esta misma línea, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha recalcado que la decisión del TC se produce tras el "asalto" de la institución por parte del PSOE y "con el beneplácito" de los populares. "El Tribunal Constitucional que ha limpiado los crímenes de los corruptos socialistas andaluces es el mismo Tribunal Constitucional que va a dar por buena la amnistía, con pequeñas cositas, y va a promover una mutación constitucional encubierta", ha continuado Fúster su denuncia.

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, Abascal ha centrado el tiro en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha pedido, una vez más, que rompa todos los pactos con el PSOE en la Unión Europea. "Si el PP quiere que nos manifestemos juntos, primero tiene que romper con el PSOE en Bruselas", ha insistido sobre la movilización convocada por los conservadores para el próximo domingo en la madrileña Plaza de España. Además, ha señalado que así se podría comprobar qué influencia tiene Feijóo en el Partido Popular Europeo para hacer valer los intereses de España.

Por su parte, Fúster ha lamentado que los conservadores no se atrevan a presentar una moción de censura contra Sánchez y ha echado por tierra el argumento esgrimido por Génova de que no dan los números y que una votación fallida podría respaldar a Sánchez. "Un balón de oxígeno es permitir el asalto del Tribunal Constitucional", ha reiterado.