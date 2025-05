El presidente de RTVE carga contra la organización de Eurovisión tras la polémica con Israel y anuncia una reforma del televoto

El presidente de RTVE, José Pablo López, eleva las críticas a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de la organización de Eurovisión, y cuestiona su papel ante el debate sobre la participación de Israel en el festival musical. El enfrentamiento entre la corporación pública española y el organismo comenzó semanas antes del festival, cuando la corporación solicitó formalmente un debate sobre la eventual expulsión del país por la guerra en Gaza. Durante la emisión del festival, tal como avanzó EL PERIÓDICO, RTVE emitió mensajes de apoyo a Palestina, pese a las amenazas de sanción de la UER, al considerar que vulneraba la neutralidad. Unos mensajes en los que López quiso reafirmarse: "Lo volveríamos a hacer igual porque no es una cuestión política, sino de humanidad".

López compareció este jueves en la Comisión Mixta de Control a RTVE en el Senado, y el principal asunto a tratar fue precisamente la última polémica de Eurovisión, poniendo abiertamente en duda el papel de la organización. "No se ha realizado desde la UER una gestión correcta de este asunto", censuró el máximo responsable de la empresa pública, que también criticó al organismo europeo de "vivir de espaldas a la realidad", al tiempo en que defendió los polémicos mensajes emitidos durante el festival.

"No entiendo el problema o la dificultad que la UER encuentra en este tipo de declaraciones", consideró el dirigente. "No se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el festival de Eurovisión no tiene una dimensión política en la que afecta de manera muy importante es no aceptar la realidad o bien querer preservar el festival de un marco en el que efectivamente se producen interferencias solo por una de las partes", cuestionó López.

El presidente de RTVE apuntó a que "la neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia ni a la indiferencia. En este sentido, defendió que "a pesar de las críticas que hemos recibido, lo volveríamos a hacer igual, porque no creemos que sea una cuestión política, sino una cuestión de humanidad. Y en cuestión de humanidad debemos tener un consenso".

Reforma del televoto

José Pablo López también sacó pecho de que "la postura de RTVE" a su juicio "ha merecido la pena" ya que provocó "por primera vez un movimiento de la UER". Un movimiento que cristalizó, según anunció, en una carta que recibió este mismo lunes por parte del director del festival de Eurovisión, Martin Green, en la que, según dijo, "se abre a, a raíz de la petición de RTVE, a abrir una reflexión conjunta sobre la participación pública de Israel".

Además de abrirse a ese debate, López apuntó a que el máximo responsable de Eurovisión también se avino a aceptar otra de las peticiones que ha puesto sobre la mesa RTVE, que reclamó una auditoría del televoto después de la segunda posición que obtuvo Israel gracias a este sistema. En la carta de Green, destacó el presidente de la corporación, hay un compromiso de "realizar una reforma pactada del sistema de voto y televoto en el festival de Eurovisión" entre los países miembros del organismo europeo de radiodifusión.

Además, ha confirmado que se está realizando una auditoría independiente y externa, tal como habían reclamado, que está realizando la consultora Ernest & Young, aunque ha censurado que "no tenemos acceso a los datos ni sabemos bajo qué términos se ha hecho". López también ha asegurado que Green se compromete en su misiva a "adoptar medidas más fuertes frente a las interferencias externas que se hayan producido durante la celebración del festival", además de tener "suficientes garantías de independencia del festival frente a sus patrocinadores", consideró, teniendo en cuenta que Israel es uno de los principales patrocinadores de Eurovisión.

Banderas LGTB

Otro de los asuntos que provocó las críticas de José Pablo López hacia la Unión Europea de Radiodifusión fue la prohibición de símbolos y banderas en el festival, incluida la bandera LGTB, por la que preguntó el diputado socialista Víctor Gutiérrez. "La UER y el festival de Eurovisión necesitan algunas reformas", comenzó López.

El dirigente avanzó que las impulsarán a partir del 15 de junio, cuando a jefa de la delegación española de RTVE en la UE, Ana María Bordas, asuma a partir del 15 de junio la presidencia del grupo de Eurovisión dentro del organismo. Unas reformas para las que tendrán que lograr un "consenso amplio", algo para lo que ya están trabajando, según avanzó López, que aseguró que existen contactos con televisiones europeas para avanzar en esta línea.

López criticó abiertamente la prohibición de la UER de estos símbolos, asegurando que "es una norma sinsentido". "Voy a hacer una crítica clara con este tema", consideró el presidente de RTVE, que aseguró también que "es sorprendente el papel de la UER sobre el colectivo LGTBI". En este punto, pasó a señalar que este colectivo es "uno de los que más apoya Eurovisión y no se puede sacar la bandera".

Una situación que a su juicio supone "un caso de pinkwashing de manual el que hace la UER", defendió, en referencia a estrategias de marketing que defienden ciertas causas con un único objetivo comercial. "No se puede estar haciendo una cosa y la contraria", criticó, reprochando que la estrategia fuera "basar recuperación de Eurovisión en el colectivo LGTB y a la vez prohibir sus símbolos".