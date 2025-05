La expresidenta de Adif se niega a declarar en el Senado por la contratación de Jésica Rodríguez tras ser imputada

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha esgrimido su imputación en la causa judicial del 'caso Koldo' para no responder en el Senado sobre su presunta participación en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en empresas públicas.

Pardo de Vera ha señalado al inicio de su segunda comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se acogía a su derecho a no declarar por su condición de "investigada" y por recomendación de sus abogados, para "garantizar la defensa".

"Espero que esto se esclarezca lo antes posible. Créanme que me encantará volver cuando el procedimiento judicial haya determinado las responsabilidades y les explicaré cuantas veces haga falta viniendo aquí, porque tengo el máximo respeto a las instituciones y a esta Cámara", ha indicado.

Tras asegurar que le encantaría "contestar a todo", ha reivindicado su trayectoria profesional y ha expresado que "las instituciones están por encima de todos y por encima de cualquier persona".

"He estado a cargo de cinco ministros diferentes y creo que esto se aclarará, porque en ningún momento se ha cuestionado absolutamente ninguna de mis actuaciones y mis responsabilidades, que han sido muy altas y las he aceptado como un privilegio, pero también con una responsabilidad tremenda", ha añadido.

No obstante, la ex alto cargo sí que ha respondido cuando se le ha preguntado si tanto Ábalos como el que era asesor ministerial Koldo García mostraron interés por unas obras, precisando que no era para una adjudicación, sino por una liquidación no resuelta por discrepancias entre el contratista y Adif por unas obras en el País Vasco de hace "décadas" y que ella se comprometió a solucionar.

Y al ser cuestionada si hay que cumplir órdenes de un ministro aunque se sea consciente de que no son legales, ha asegurado que "en ningún caso" y ha incidido en que Ábalos no la conocía "de nada" cuando la nombró presidenta de Adif.

El PP la ve responsable de "tapar" la contratación

Pardo de Vera ha acudido al Senado después de que el juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, suspendiera su declaración judicial como investigada --también prevista para este jueves-- una vez que su defensa pidió más tiempo para analizar la documentación de la causa.

El juez de la Audiencia Nacional decidió imputarla por intervenir presuntamente de manera "decisiva" en "la contratación aparentemente irregular" en las empresas públicas Ineco y Tragsatec de la que fue pareja del exministro de Transportes.

Lo hizo después de que otro juez, el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la misma causa en el Tribunal Supremo por el aforamiento de Ábalos, dejara en sus manos el futuro de Pardo de Vera, que no goza de la condición de aforada, al apreciar indicios de delito en su actuación por la "caprichosa" contratación de Rodríguez.

Por ese motivo la citó a comparecer la mayoría del PP, que esperaba que el "movimiento" de pedir suspender la declaración judicial "no se deba a una estrategia para callar en la comisión".

Los 'populares' achacan a Pardo de Vera ser "la responsable de la ley del silencio con la que el sanchismo intentó tapar el escándalo" de la contratación de Rodríguez, que estuvo adscrita a la presidencia de Adif durante su mandato.

Esta comparecencia ha sido la segunda de la ex alto cargo del Gobierno en la 'comisión Koldo'. En la primera, hace justo un año, el interrogatorio giró en torno a la compra de mascarillas a la empresa epicentro de la presunta trama de corrupción.

Pardo de Vera afirmó entonces que no conocía a la empresa antes de contratarla y que ella no la eligió, si bien reconoció "presiones" para que se agilizaran los contratos de emergencia porque el transporte lo organizaba el Ministerio que dirigía Ábalos. "El proceso fue absolutamente limpio", ha querido subrayar este jueves.