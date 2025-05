Un diputado cercano a Cerdán 'persigue' al fiscal que acusa al empresario que maniobró contra la UCO

El diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto, considerado cercano al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha vertido en la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso sobre la 'Operación Cataluña' diferentes sospechas sobre la actuación del fiscal de Anticorrupción José Grinda, a quien ha relacionado con la persecución durante el Gobierno del PP a políticos independentistas catalanes. Se da la circunstancia de que este fiscal es el responsable de la imputación del empresario Ignacio Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide.

Según una grabación publicada este lunes por El Confidencial, el aludido Pérez Dolset y la periodista y excargo socialista Leire Díez recurrieron al empresario Alejandro Hamlyn, procesado en la Audiencia Nacional, para tratar de buscar información que pudiera ser comprometedora sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas. Este uniformado es uno de los principales responsables de las investigaciones sobre los casos de corrupción en los que están implicados excargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos, pero también la mujer (Begoña Gómez) y el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante un pleno en el Congreso. / José Luis Roca

En un comunicado de prensa, el PSOE ha desmentido "de forma categórica" la información publicada. "El PSOE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE, y decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas", dice la nota difundida a los medios de comunicación.

"Asuntos turbios"

Arribas Maroto es uno de los diputados del PSOE que interviene en la Comisión de Investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados sobre la 'Operación Cataluña'. Y en varias de sus intervenciones ha centrado sus dudas sobre la actuación del fiscal. Por ejemplo, el pasado 5 de marzo llegó a asegurar al exministro del PP Jorge Fernández Díaz durante su comparecencia en la Comisión: "Uno de los de los episodios más dantescos de esta operación fue cuando ustedes encomendaron al fiscal Grinda atacar al entorno de los independentistas a cambio de mantener desaparecidos algunos presuntos asuntos turbios que afectaban al fiscal Grinda".

Ante la respuesta negativa de Fernández Díaz, Arribas Maroto insistió: "Señor Fernández Díaz, ¿puede decirnos que no sabe que su secretario de Estado, el señor Martínez, se negó a encubrir estos asuntos y que se los llevó personalmente en mano a la fiscal general, a la señora Consuelo Madrigal?".

En conversación con EL PERIÓDICO, Arribas ha negado haber acusado a Grinda de estar implicado en la 'Operación Cataluña', sino que simplemente ha hecho "preguntas" sobre las diferentes "pruebas" a las que han tenido acceso en la Comisión de Investigación. El contenido de estas interpelaciones no buscan acusar "ni a este fiscal ni a ningún juez". También ha desmentido "de forma categórica que haya instrucciones de ir contra el fiscal" que acusa al empresario Pérez Dolset. "Nosotros tenemos conocimiento de esas informaciones y no acusamos, de ninguna manera, sino que preguntamos", ha insistido Arribas, que ha concluido: "No juzgamos a nadie porque no somos jueces", ha completado.

Arribas también se centró en la actuación de Grinda durante la comparecencia del exviceministro venezolano Nervis Villalobos en el Congreso, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2024. Tras asegurar este excargo del Gobierno chavista que una de sus imputaciones, cuyos responsables eran Grinda y su compañero en la Fiscalía Anticorrupción, había sido archivada, el diputado socialista espetó: "Parece ser que el señor Grinda y el señor Rosa aparecen en más actuaciones de las que a usted le competen, y, dentro de ese Juzgado número 29 de Madrid, que de nuevo vuelve a estar usted en manos de ellos".

Nota de prensa

Precisamente, las declaraciones de Villalobos, a preguntas de los comparecientes, provocó que la Fiscalía Anticorrupción difundiera un comunicado de prensa en el que se defendía "el fiel respeto a los principios de legalidad e imparcialidad" en la actuación de los fiscales Grinda y Juan José Rosa.

Y el 21 de enero, este diputado cercano a Santos Cerdán interpeló a un policía nacional que había sido citado a comparecer en la Comisión de la Operación Cataluña para preguntarle qué fiscal le había encargado dirigirse al exviceministro de Venezuela Nervis Villalobos, imputado en la Audiencia Nacional en el caso Duro Felguera. Al contestar que había sido Grinda, Arribas Maroto preguntó de nuevo al uniformado: "¿Y entonces nos puede explicar, tal y como dice el fiscal Grinda en una de las grabaciones, que la información que les dio José Luis Pérez a ustedes terminó en la operación Rimet [caso Rosell] sin que haya actas de declaración, remisión de documentación de una causa a la otra, origen de los datos o comprobaciones?".

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en febrero del 2015. / Juan Manuel Prats

Pese al toque de atención del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, Arribas continuó con su persecución a la actuación del fiscal Grinda, responsable de numerosas investigaciones que se desarrollan en la Audiencia Nacional y en otros juzgados. Así, al interpelar al ex consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA) Miquel Prats, este diputado del PSOE se interesó por saber la identidad del fiscal que se encargó de investigar el Banco Madrid [filial de BPA] después de la intervención. Al responder el exbanquero que Grinda, dijo el socialista: "Coincidirá conmigo en que los actores principales de esta película, por llamarla de alguna manera, siempre son los mismos…", para después completar: "El agente 111.129, el señor Grinda, el señor Villarejo, el señor Olivera… La verdad es que, para lo que ellos nos comentaron el otro día aquí, que era mera casualidad porque, claro, eran pocos y tenían que investigar siempre los mismos, pues es una gran coincidencia, a mi juicio".

Contra Marchena y Peinado

Pero Grinda y su compañero en Anticorrupción Juan José Rosa no son los únicos integrantes de la justicia española que han sido señalados por Arribas Maroto. Este es también el caso del que fuera presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ahora magistrado Manuel Marchena. En la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy del 5 de marzo este diputado socialista acusó "al señor Marchena", a través de su hijo, de ayudar al comisario José Manuel Villarejo en sus actividades.

El juez Manuel Marchena, presidiendo el Tribunal Supremo durante el juicio al 'procés'. / EFE

Y unos días antes, el 18 de diciembre de 2024, Arribas aseguró durante la comparecencia del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña' que Marchena "quizás" había "apadrinado" a la jueza Carmen Lamela para ingresar en el Tribunal Supremo. Esta magistrada mantuvo en prisión preventiva a Rosell, que acabó exonerado tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. También en este caso, Arribas ha rechazado haber vertido acusaciones contra el magistrado, sino que simplemente ha hecho "preguntas" sobre las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Precisamente, este diputado socialista llegó a asegurar a Rosell que en la causa "que el juez Peinado está instruyendo contra la familia del presidente se encuentran numerosas similitudes con la suya. No sé si usted lo ve así también", dijo.