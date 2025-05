Irene Montero da plantón a Antonio Maíllo en un homenaje a Anguita, en plenas tensiones con IU por las alianzas

Todas las miradas en la izquierda estaban puestas este miércoles tarde en Córdoba, donde un homenaje a Julio Anguita reunía a la candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, y al líder de IU, Antonio Maíllo. Era el primer acto público en el que aparecían los dos dirigentes de las formaciones en plenas tensiones por la política de alianzas, después de que Izquierda Unida haya llamado a la reunificación de la izquierda y de que Podemos haya exigido la ruptura con Yolanda Díaz y con el Gobierno para acceder a cualquier pacto. Pero a pocas horas de que el acto comenzara, Montero ha cancelado su asistencia al acto, evitando así una imagen de unidad entre las dos principales fuerzas de izquierdas más allá del PSOE. La euriduputada sí ha enviado una misiva donde emplea la figura de Anguita para reforzar sus tesis políticas, asegurando que Podemos sufre con Sumar la misma "operación del régimen" que "le hicieron también a Julio".

El acto, organizado por el Colectivo Prometeo por el quinto anviersario de la muerte del histórico dirigente de IU, estaba previsto para las 18.30 horas en el salón de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, y contará también con el dirigente de ERC, Joan Tardá, y el eurodiputado de Bildu, Pernando Barrena. Pero las expectativas estaban puestas en el reencuentro entre los dos dirigentes, tras los choques de las últimas semanas, donde los de Irene Montero han acusado a IU de formar parte de un "Gobierno de la guerra y del rearme" y le han reprochado no oponerse a su estrategia de defensa.

Pero tres horas antes de que comenzara el acto, Podemos ha anunciado que la eurodiputada y principal referente no acudirá finalmente a Córdoba. La formación no ofrecía justificación alguna para la repentina cancelación de su presencia, aunque sí remitía una misiva de Montero donde se comprometía a "reparar" su ausencia.

"Siento mucho no poder estar esta tarde con vosotros y vosotras en este reconocimiento colectivo a Julio Anguita. Me comprometo a reparar pronto esta ausencia", comenzaba la misiva, donde aprovechaba para exhibir su sintonía con el legado de Anguita y mostrar su "profundo cariño y reconocimiento a Agustina y también mi respeto a la familia de Julio, que siempre nos han abierto las puertas de su casa con enorme hospitalidad".

En este punto, la dirigente pasaba a referirse al histórico dirigente de IU, del que se cumplen cinco años de su muerte, desde el plano político: "La reflexión que hoy me proponía compartir es que la paz es la tarea política más importante ahora", señalaba. "Julio Anguita nos pidió muchas veces que pensásemos en las dos orillas. Hoy esas dos orillas son la guerra y la paz", apuntaba Montero en su carta, donde insiste en situar a Podemos como única fuerza pacifista, arrebatando la principal bandera a IU, que nació del movimiento antibelicista y anti OTAN de los años 80.

Montero también se refiere a Anguita para establecer un paralelismo, esta vez velado, por el que el PSOE habría construido una "operación Sumar" para sustituir a Podemos. Algo que, para la eurodiputada, también hicieron a Anguita. "Hemos visto repetida una operación de régimen para frenar las transformaciones sociales que antes que a nosotras le hicieron también a Julio Anguita".

No es la primera vez que Podemos cancela un acto en el último momento para evitar la imagen de unidad con otras fuerzas de izquierdas, en un intento de cortar de raíz cualquier especulación sobre posibles alianzas y mantener su estrategia dura, por la que sólo sellarán pactos bajo sus propias condiciones. En septiembre, Podemos también tenía previsto ir a un debate donde coincidía con IU y Sumar. En el último momento, los morados dieron otro plantón y anunciaron que no acudirían. En aquel caso, igual que en este, no ofrecieron explicación alguna, aunque fuentes de la organización del acto aseguran que Podemos les trasladó que el encuentro había "cogido demasiado vuelo", y que no tenían voluntad de alentar expectativas sobre la unidad de la izquierda.

