Sánchez debería 'agradecer' los mensajes con Ábalos publicados hasta ahora porque prueban que ignoraba la corrupción

Resulta paradójico, pero se trata de filtrar y publicar aunque ello pueda favorecer la posición personal en este caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque los mensajes conocidos hasta hoy martes 13 de mayo -y hay que pensar que debería ser lo más jugoso escandalosa o judicialmente hablando- acreditan dos cosas a favor del presidente de Gobierno:

• Retomó su relación con José Luis Ábalos, a quien había cesado en julio de 2021, cuatro meses más tarde. Es evidente que si le hubiera cesado por sospechas de corrupción, Sánchez habría cortado la relación. Pero en el otoño de 2021 volvieron a mantener comunicación.

• No intercambió mensajes con Ábalos después de que estalló el caso Koldo, el 8 de marzo de 2024. Tampoco cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo asumió e 7 de noviembre de 2024 la causa contra el exministro, exsecretario de Organización del PSOE y diputado, ni cuando declaró de forma voluntaria en el Supremo, a primeros de diciembre de 2024, ni cuando el juez Leopoldo Puente solicitó el 18 de diciembre el suplicatorio al Congreso de Diputados y le imputó más tarde.

El Partido Popular ha sostenido, sin pruebas hasta los mensajes, que al destituir a Ábalos en julio de 2021, Sánchez ya sabía que Ábalos estaba implicado en temas de corrupción como los que luego saldrían a la luz (caso Koldo y Aldama).

Y, ahora, al conocer los nuevos mensajes, los dirigentes del PP se reafirman en ello. Según Elías Bendodo, coordinador general del partido, "Sánchez conocía la corrupción, la tapó y corrigió al que fue su brazo ejecutor en el PSOE".

Los mensajes atestiguan el tipo de liderazgo que Pedro Sánchez ha ido construyendo. Es decir, su contestación dentro del PSOE y su malestar personal con los dirigentes que han expresado con regularidad sus discrepancias.

Asimismo, su impresión sobre algunos de sus colaboradores y su relación con Pablo Iglesias.

La filtración apunta a exhibir la reacción íntima de Sánchez ante unas dificultades internas, públicamente conocidas, con los llamados barones.

Uno de los objetivos, por tanto, de la filtración y publicación es incrementar las fuerzas centrípetas en el interior tanto en el PSOE como en el Gobierno.

Pero no suponen, si esa es su intención, un Watergate ni mucho menos.

Revelan algo que en estas páginas hemos apuntado: el estilo bonapartista de Pedro Sánchez puesto en evidencia, al menos en los últimos dos años, con ocasión de su convocatoria de las elecciones del 23 de julio de 2023 y, más tarde, con su carta de reflexión ocultada a más del 99% del partido el 27 de abril de 2024, días después de la imputación de su esposa Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Rajoy y Bárcenas

Los mensajes de wasap de Sánchez y Ábalos evocan, faltaba más, a los mensajes intercambiados por el entonces presidente de Gobierno Mariano Rajoy y el entonces tesorero y más tarde extesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas en el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.

Hace un año que gobierna Rajoy. Estamos en noviembre de 2012. Luis Bárcenas ya lleva desde agosto de 2009 imputado en el caso Gürtel. Hace dos años que se habla de dinero de Bárcenas en Suiza. El juez Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha enviado el 15 de abril de 2010 una comisión rogatoria a Suiza.

Bárcenas sabe que en noviembre de 2012 es inminente la llegada de los datos. Lo sabe porque se le han agotado los recursos, presentados a lo largo de casi dos años, para bloquearla.

El 20 de noviembre de 2012 las autoridades helvéticas envían los datos. A través de dos cuentas (LGT Bank y Lombard Odier, ambos de Ginebra), Luis Bárcenas ha conseguido reunir 48.292.341 euros.

Mariano Rajoy mantiene con Bárcenas, cuya inocencia defiende ("Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP", declaró en marzo de 2009 sobre el caso Gürtel), una relación estable y mensajes después de la afloración de los 48,2 millones de euros, y de la publicación en medios de los sobresueldos del PP y la contabilidad en negro del partido -los 'Papeles de Bárcenas'-. Y sigue con sus mensajes -y contactos a través de Alfredo Prada- hasta un día antes -que sepamos- de la nueva imputación -aparte de la que ya tenía desde 2009- por el juez Pablo Ruz, el 14 de marzo de 2013.

La mayor parte de los mensajes entre Rajoy y Bárcenas se refieren a la estrategia para difuminar lo que se está publicando en los medios, los ataques que está recibiendo Bárcenas por parte de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y mensajes a través de intermediarios.

Cualquier paralelismo de la relación “epistolar” entre Rajoy y Bárcenas y Sánchez y Ábalos lleva a la conclusión -hasta hoy- de que mientras Rajoy estaba metido de hoz y coz en intentar desactivar la "bomba" Bárcenas-Suiza y las salpicaduras del caso Gürtel -que terminarán por quitarle del poder en junio de 2018-, las de Sánchez y Ábalos no solo carecen de valor penal o criminal sino que muestran que la sospecha de corrupción no ha sido la razón que llevó a Sánchez a quitarse de encima a Ábalos del Gobierno y del partido sino que pudo reanudar su relación precisamente por la ausencia de esa sospecha. Y, como se ha apuntado, durante la instrucción del caso Koldo primero y la imputación de Ábalos más tarde no existió relación. Por lo que sabemos a día de hoy.