Camps lanza su proyecto para presidir el PP en la Comunidad Valenciana: "En dos años volveremos a ganar por mayoría absoluta"

Francisco Camps ha presentado su proyecto para liderar el PPCV en un acto celebrado en el Veles i Vents con 1.600 asistentes, entre quienes se encontraban históricos dirigentes populares como Carlos Fabra, Alfonso Rus o Sonia Castedo. En su discurso, Camps ha explicado que "obviamente" apoya al Partido Popular para la recostrucción de la zona devastada por la dana, pero también ha llamado a "diferenciar entre el gobierno de la Generalitat y el partido". En este sentido, el expresident ha subrayado que el apoyo a la citada tarea "no puede obastaculizar" que su equipo se ponga en marcha "para devolverle a los valencianos el gran Partido Popular que todos merecemos".

La cita pretendía homenajear la última época de mayorías absolutas del Partido Popular, pretexto bajo el que Camps vuelve a convocar a su parroquia, pero el trasfondo es otro. El movimiento supone un desafío al poder orgánico de Carlos Mazón, a quien toda esta operación de retorno del ‘campsismo’ coge en su peor momento político, asediado por la gestión de la dana y con el apoyo de Génova cogido con pinzas. El expresident no ha perdido la oportunidad de hurgar en esa herida lanzando varios guiños a Alberto Núñez Feijóo: "Alberto, si quieres ser presidente del Gobierno por mayoría absoluta aquí tienes gente dispuesta a trabajar por ello", ha apuntado tras asegurar que en evento se hablaba valenciano, castellano y "gallego".

Con un marcado tono triunfalista y un punto de ambigüedad, Camps ha recordado que el año pasado ya congregó a seiscientos simpatizantes en el Veles y Ventes y este curso el proyecto ha crecido: “Ahora somos 1.600, esto va en aumento”, ha destacado. "Antes de la pandemia ya veíamos que el partido perdía fuelle. De 15 a ser cerca de 2.000. Es el camino. Como habéis venido a decir "vamos", vamos adelante", ha instido el político popular antes de vaticinar: "En dos años volveremos a ganar por mayoría absoluta si este proyecto lidera el futuro".

Antes, la que fuera alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, Sonia Castedo, ha teloneado a Camps señalando desafiante: "Estamos porque nos da la gana. A quien queremos tener en la parte más alta, queremos que sea president del PPCV (sobre Camps). Somos rehenes de nadie", ha subrayado antes de invitar a "no justificar lo injustificable". Para Castedo, el partido "no está funcionando" y "no es fuerte", de modo que el "único objetivo es conseguir volver a ser el partido que tiene que ser". Según la exprimera edil alicantina, "España sin la CV nunca va a ser del Partido Popular".