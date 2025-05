El TC rechazará el intento de Puigdemont de apartar a Macías de su futuro recurso para que se le aplique la amnistía

La intervención del magistrado José María Macías en las deliberaciones de la amnistía, o su ausencia, está dando trabajo al Tribunal Constitucional. No hay pleno que su orden del día no contenga algún punto referido a un nuevo intento de recusación. Y ello pese a que se estimó la presentada por el fiscal general del Estado. El que se celebrará la próxima semana lleva dos, que supondrán una de cal y otra de arena para las aspiraciones del juez que se incorporó al TC directamente desde el Consejo General del Poder Judicial de participar en los debates relativos a la medida de gracia. Uno de ellos, interpuesto por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Fuentes del Constitucional señalan a EL PERIÓDICO que por un lado se ratificará el auto por el que el exvocal del CGPJ quedó apartado de las deliberaciones sobre la amnistía tanto en las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por tribunales como en los recursos del PP y las comunidades autónomas que gobierna, y por otro se rechazará el intento de dejarle fuera de las relativas a los recursos de amparo que esta vez han intentado Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los tres exeurodiputados han impugnado la participación de Macías en varios recursos de amparo, pero su iniciativa no prosperará porque no son parte en el procedimiento y con ella intentan que se le aparte de una de las Salas del Constitucional a la que el magistrado no pertenece, aunque sea la que debe elevar al pleno los recursos para su admisión.

Además, el pleno estudiará la propuesta que elevará la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, consistente en rechazar los recursos de súplica presentados por el Grupo Parlamentario Popular y los Consejos de Gobierno de Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura, la Comunitat Valenciana, Cantabria y Andalucía. Se espera que salga adelante con la misma mayoría que lo hizo el auto que el PP impugna que es el que utilizó el pleno para forzar la expulsión a su compañero de las deliberaciones.

Siete de los 11 magistrados que participaron (Macías no podía, al ser el directamente aludido) apoyaron que si se había pronunciado sobre la ley de amnistía como vocal del CGPJ quedaba invalidado para hacerlo ahora en el Tribunal Constitucional, porque la ley era exactamente la misma que salió de las Cortes y, al informar sobre ella a instancias del Senado, participó en su tramitación legislativa.

Sin precedentes

Hasta su llegada al Constitucional, si un magistrado era apartado en uno de los recursos, tras admitirse una recusación en su contra, él se apartaba del resto, pero con Macías hizo falta dictar el auto que se confirmará la próxima semana para ampliar su exclusión al resto de asuntos. Donde no ha sido posible dejarle fuera, al menos de momento, es en los recursos de amparo presentados por los condenados o los procesados en rebeldía por el delito de malversación a los que no se aplica la amnistía.

El pleno anterior rechazó el incidente interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, por prematuro, ya que lo interpuso antes de que se admitiera a trámite la impugnación con el que pretende que se le aplique la amnistía. No obstante, ahora podría volver a intentarlo una vez que los magistrados acordaron le dieron trámite al entender que se trata de un asunto con trascendencia constitucional.

El mismo destino tendrán las recusaciones interpuestas por Puigdemont, Comín y Ponsatí. Ella ni siquiera es parte; solo está procesada por desobediencia, por lo que la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a quienes fueron sus compañeros en Bruselas no le afecta. Y ni el expresidente de la Generalitat ni Comín han formalizado aún sus propios recursos ante el Constitucional, porque están a la espera de que el Supremo rechace el incidente de nulidad que presentaron una vez que la Sala Segunda ratificó que no puede aplicarse al amnistía a la malversación que se les atribuye.