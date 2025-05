El Congreso exige al Gobierno que presente Presupuestos para 2025 con el aval de varios socios

El Gobierno de coalición que surgió de las elecciones veraniegas de 2023 no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo de PSOE y Sumar lleva funcionando con las cuentas públicas prorrogadas de 2022, lo que le ha valido numerosas críticas por parte del PP. Sin embargo, este jueves, también se han sumado a estos reproches varios de sus socios que han apoyado una iniciativa de los populares por la que el Congreso exige al Gobierno que presente un proyecto de Presupuestos para 2025, como marca la Constitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con el mandato constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025", reza la iniciativa que registró el PP en la Cámara Baja y que ha salido adelante este jueves con el 'sí' de ERC, Podemos y el BNG, tres de los aliados del Ejecutivo, y la abstención de Junts. Las tres formaciones llevan semanas reclamando la necesidad de aprobar unas cuentas públicas que se adapten a la realidad del momento.

Además, los conservadores reclaman, como paso previo, que el Gobierno apruebe "de forma inmediata los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para remitirlos a las Cortes Generales". Una petición que han respaldado los mismos grupos y a la que se ha sumado la abstención de EH Bildu. El PNV ha sido el único de los aliados que se ha mantenido en el 'no', junto a los partidos del Gobierno.

Hace semanas que en el Ejecutivo ya han asumido que este año no habrá nuevos Presupuestos, aunque en público siguen defendiendo que las negociaciones nunca han cesado. No obstante, en julio del pasado año, el Gobierno intentó dar ese primer paso de aprobar la senda de estabilidad y se dio de bruces con la negativa de Junts que votó en contra alegando la "baja ejecución presupuestaria" en Catalunya. Desde entonces, el Ejecutivo ha seguido dialogando con sus socios, pero no ha hecho más amagos de intentar iniciar los trámites para sacar adelante unos presupuestos.