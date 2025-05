Un técnico que participó en el envío de la alerta el día de la dana: "Pradas nos dijo que no se mandaba nada hasta que ella confirmara"

El primero de los dos técnicos de Emergencias de la Generalitat que participaron en el envío del mensaje Es_Alert el 29 de octubre, de los dos que están citados a declarar, ha confirmado a la magistrada de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas "nos dijo que no se enviaba nada hasta que ella confirmara".

El técnico, que responde a las iniciales de R. E., ha explicado que el 29 de octubre "cuando entré ese día [al Centro de Coordinación de Emergencias] pude ver que no era una situación normal, con la sala llena de gente". Y que, por su experiencia, "sabía que la situación era complicada, y me encontré una situación de extremada carga de trabajo en ese momento".

El técnico R. E. se incorporó a las 14.30 horas y ha explicado que "al poco de incorporarme me llamó el alcalde de Utiel, que estaba en contacto con la alcaldesa de Requena, y que no podían hacerse cargo con sus recursos a la situación [ante la dana]. El alcalde me transmitió que debe movilizarse a la UME (Unidad militar de Emergencias). Yo se lo tramito al subdirector de emergencias Jorge Suárez SUAREZ y se nos da la orden de declarar la emergencia 2 en esa zona y pasar la orden de movilización de la UME y convocatoria del Cecopi. Y se nos da la orden de elevar a nivel 2 la zona de la comarca de la Ribera Alta, en un lapso muy corto".