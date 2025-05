Sumar se encomienda al PP para aprobar la reducción de la jornada laboral tras el portazo de Junts y abre una recogida de firmas

A 24 horas de que el Consejo de Ministros envíe al Congreso la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, Sumar se encomienda al PP y aumenta las presiones para que facilite su aprobación después del portazo de Junts, que este lunes anunció su veto parlamentario a la iniciativa. El socio minoritario de Gobierno ha retado al partido de Alberto Núñez Feijóo a "marcar posiciones propias" frente a Vox, y a "demostrar su giro social" apoyando la medida estrella de Yolanda Díaz, que a día de hoy no dispone de los números para salir adelante y para el que abrirán una campaña de firmas.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareció al mismo tiempo en que lo hacía desde Barcelona la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para anunciar una enmienda a la totalidad a la reducción de jornada laboral, además de criticar la falta de voluntad negociadora del Gobierno. El dirigente de Sumar trató de quitar importancia a este anuncio y evitó dar por perdidos los siete votos posconvergentes, asegurando que "las negocaiciones siguen vivas" con el partido de Carles Puigdemont pese a su intento de veto parlamentario -si se aprueba la enmienda a la totalidad, la medida se devuelve al Gobierno-.

Desde Madrid, Urtasun ha defendido que la medida tiene "el consenso de la calle" y que "debería aprobarse de manera unánime", avanzando que tratarán de reflejar ese apoyo social en una "campaña para recabar apoyos" mediante una recogida de firmas a favor de la reducción de la jornada laboral.

"Prueba del giro social"

En este punto, el ministro de Sumar se ha dirigido directamente al principal partido de la oposición. "Nos gustaría interpelar al PP", ha comenzado. "Sabemos que a la ultraderecha no le interesa su país, pero el PP tiene una oportunidad de oro para diferenciarse de las políticas de Vox y demostrar que tiene una agenda propia e independiente a la de Santiago Abascal", comenzó el portavoz de Sumar, que llamó a los de Feijóo a "demostrar ese giro social" anunciado por los populares hace meses. "La prueba de ese giro social es si aprueban la reducción de la jornada laboral", remachó Urtasun, que en otro orden de cosas no dudó en cargar contra el PP, a quien reprochó que "no es serio vincular su voto en el decreto antiaranceles con las nucleares".

En la comparecencia, el dirigente de Sumar trató de restar importancia al portazo de Junts a la jornada laboral, asegurando que "están en plena libertad" para presentar una enmienda a la totalidad, y que "eso no significa que no se siga negociando". En este sentido, ha defendido que la negociación del Ministerio de Trabajo con Junts "avanza" y "está viva", pero ha insistido en defender que la reforma laboral tenga el apoyo del "mayor número de fuerzas políticas, de Junts pero también del PP".

"Un acto de propaganda"

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de querer "un acto de propaganda" con su reducción de jornada laboral, y le reprochó no haber querido negociar "ni una coma" de la ley. Preguntada en rueda de prensa por si habría posibilidades de levantar este veto, Nogueras advirtió de que el Gobierno debería primero "avenirse a negociar".

La formación critica que la norma no se adapta a la situación de las pymes, a lo que Nogueras añadió este lunes la crítica al "endurecimiento de las sanciones" o las referencias a la "desconexión digital". "Es una ley muy difícil de coger por ningún lado", remató, señalando también como problemas de la economía española el absentismo laboral y la baja productividad.