'Overbooking' de investigaciones parlamentarias: las indagaciones sobre el apagón tensarán aún más las Cortes Generales

No hay crisis o polémica que, en los últimos años, no termine en una investigación parlamentaria en las Cortes Generales y el apagón del pasado lunes no parece que vaya a romper esta dinámica. Con el Congreso y el Senado ya en tensión por cinco comisiones que están en marcha y algunas pendientes de activar, el PP y Sumar ya han avisado de que impulsarán la creación de otro órgano para esclarecer qué ocurrió el pasado lunes a las 12:33 horas para que toda la península Ibérica se quedara a oscuras.

El Congreso y el Senado, que muchas veces funcionan por reglas tácitas e interpretaciones del reglamento, tienen fijado un máximo de tres comisiones de investigación en funcionamiento a la vez. No hay ninguna norma que establezca este límite, pero se aplica para lograr el buen funcionamiento de las Cortes Generales y evitar el colapso de los servicios de ambas Cámaras, ya que, en paralelo, deben funcionar el resto de comisiones legislativas, donde diputados y senadores debaten y redactan las leyes. Actualmente, tanto el Congreso como el Senado tienen ese cupo completo.

Aun así, la intención del PP y de Sumar es poner en marcha otra investigación. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, denostó la 'comisión de análisis independiente' que ha creado el Gobierno y recalcó la necesidad de crear un órgano que realice las averiguaciones pertinentes desde "la independencia e imparcialidad". Los de Yolanda Díaz también reclaman una comisión de esta naturaleza "con vistas a esclarecer responsabilidades".

'Operación Cataluña' y el 17-A

En la Cámara Baja llevan funcionando varios meses dos comisiones de investigación, ambas pactadas por el Gobierno con ERC y Junts a cambio de que apoyaran en el verano de 2023 a Francina Armengol, como presidenta del Congreso. Una de ellas, sobre la 'Operación Cataluña' y el espionaje a líderes independentistas durante el gobierno de Mariano Rajoy funciona a pleno rendimiento, con comparecencias mensuales. La otra, sobre los atentados en Barcelona y Cambrils del 17-A, lleva más de un mes sin reunirse, pero este martes se aprobarán futuras reuniones.

Además, está pendiente de activarse una comisión sobre la gestión de la dana. La iniciativa, presentada por Sumar, fue aprobada por el pleno del Congreso a mediados de marzo, pero se ha ido retrasando su puesta en marcha. No obstante, distintas fuentes parlamentarias aseguran que la intención es iniciar los trabajos en mayo. Además, hay dos solicitudes que aún no se han debatido: una de ERC sobre las irregularidades de la Real Federación Española de Futbol y otra de Sumar sobre el Sistema Nacional de Salud y los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la empresa Quirón.

Koldo, el CIS y la dana

La situación en el Senado es aún más compleja. El PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, tiene a pleno rendimiento tres comisiones distintas que, por regla general, se convocan todas las semanas. Los populares están indagando en la presunta corrupción derivada del 'caso Koldo', donde ya han comparecido una decena de ministros, algunos de ellos más de una vez; otra investigación sobre el funcionamiento de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) bajo la batuta de Félix Tezanos; y una última sobre la gestión que hizo el Gobierno central de la dana, donde, por el momento, solo han desfilado técnicos.

Además, los conservadores han planteado una reforma del reglamento del Senado para poder crear todas las comisiones de investigación que deseen. Hasta el momento, las normas de la Cámara Alta establecen que las comisiones deben ser propuestas por 25 senadores de dos grupos parlamentarios distintos, por lo que el PP necesita contar siempre con otra formación. Sin embargo, plantean eliminar esta condición y mantener solo la necesidad de los 25 senadores.