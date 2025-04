La falta de indicios de un ciberataque o una catástrofe natural dificultan que intervenga el Consorcio de Seguros

La falta de indicios conocidos hasta el momento de que el apagón tenga su origen en un ciberataque o en una catástrofe natural bloquea la posibilidad de que se usen los fondos de reserva del Consorcio de Compensación de Seguros, según advierte una portavoz del Ministerio de Economía, al que está adscrito este organismo.

El Consorcio de Compensación de Seguros asume la cobertura de los riesgos extraordinarios, el seguro obligatorio de automóviles, el seguro agrario combinado y la liquidación de entidades aseguradoras. Sin embargo, su actuación está tasada, por lo que solo puede actuar cuando se trata de eventos naturales, como por ejemplo lluvias, riadas, inundaciones o vientos fuertes. Esta es la razón por la que sí ha podido desarrollar su labor con los afectados de la dana de Valencia.

En esos casos está contemplada, al igual que cuando se trata de actos humanos, como por ejemplo el terrorismo, y en el caso de un apagón, el ciberterrorismo. Sin embargo, y a raíz de las informaciones conocidas hasta el momento, "este no parece ser uno de estos casos", completan las citadas fuentes oficiales cosultadas, que tratan de hablar con "toda la prudencia del mundo".

En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido abrir una investigación para investigar si el apagón en la red eléctrica española que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático.

Sin fenómenos meteorológicos

En cuanto a la existencia de una posible catástrofe natural que provocara el apagón, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió un comunicado en el que especificaba que durante "la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas".

Por su parte, la patronal de los seguros, Unespa, explica que está recabando información de las aseguradoras, por lo que no puede facilitar información sobre las reclamaciones presentadas hasta el momento.

FACUA-Consumidores en Acción aconseja revisar el seguro del hogar del que se dispone para comprobar si contiene alguna cláusula que permita intentar que se abone el importe de los alimentos de la nevera que se haya echado a perder, ya que la causa del apagón es ajena a las distribuidoras eléctricas no tienen obligación alguna de resarcir estos perjuicios económicos.

Fotografías de los alimentos

En el caso de que tu seguro incluya esta cláusula deberás enviar a tu seguro un correo electrónico con las fotografías de los alimentos en mal estado y una relación detallada de los mismos con su importe. La compañía deberá abonar su importe aunque no se conserve el tique de compra.

Lo que sí es responsabilidad de las eléctricas son las averías que hayan podido sufrir sus aparatos eléctricos como consecuencia de subidas de tensión que se hayan podido producir al volver la luz tras el apagón generalizado que afectó este lunes a todo el territorio peninsular. Ahí la organización de consumidores aconseja dirigir sus reclamaciones e incidencias tanto a la distribuidora como a la comercializadora, aunque la responsabilidad sea más bien de la primera.

Gastos de comida y alejamiento

También pueden reclamar a las compañías los gastos de comida y alojamiento que los viajeros tuvieron que asumir como consecuencia de las cancelaciones de los billetes de tres y de avión provocadas por el apagón de este lunes, porque el derecho a asistencia ante cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos está recogido en el artículo 20 del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2021 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Además, los usuarios que no pudieron ir a actos o eventos pueden reclamar la devolución del dinero que abonaron por las entradas de los que no se celebraron y de los que sí, pero les fue imposible asistir o decidiesen no hacerlo dadas las dificultades y problemas con el transporte y las comunicaciones existentes.