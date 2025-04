Mazón a media luz en el congreso europeo

El Congreso del PP Europeo comienza oficialmente este martes al mediodía con una agenda trascendental de temas pendientes, todo un cambio de época: una nueva relación con Estados Unidos, una guerra comercial global, un nuevo tiempo de rearme. De todo ellos deberán debatir los representantes de un partido que ostenta buena parte del poder nacional europeo así como el control de las instituciones europeas, con Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión.

Sin embargo, dos elementos locales condicionan la víspera: un gran apagón que ha sumido en el caos al país anfitrión. Hay dudas este lunes sobre cómo van a poder llegar muchos de los participantes, con las comunicaciones por tren bloqueadas en todo el país. En la tarde del lunes, el ministro de Transporte señalaba que durante la jornada no era previsible recuperar la circulación de trenes de media y larga distancia.

La crisis cogió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya en Valencia, donde había adelantado la llegada ya que tenía previsto asistir a un primer encuentro previo, de carácter privado, y al que no estaba invitado Mazón por, explicaron en Génova, no ser alto cargo del PP europeo.

Pero, sobre todo, en clave nacional, el congreso llega marcado por la anómala situación del jefe del Consell, Carlos Mazón, con protestas masivas en la calle hasta el punto de que desde Génova se trató de desviar el congreso a Madrid en las últimas semanas. La caída eléctrica frustró también la celebración de la séptima manifestación contra el jefe del Consell, programada para este lunes y que tuvo que ser suspendida por orden de la delegación del Gobierno.

Según está previsto, Carlos Mazón participará el mediodía de este martes en la bienvenida del congreso con un breve parlamento de dos minutos. Con todo, esta referencia se ha omitido en el programa oficial que ha compartido el PP europeo. Solo se cita al líder popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, como responsable de la bienvenida oficial a las 14 horas.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señalaba que el presidente de la Generalitat tendrá un papel "institucional". "Ejercerá de anfitrión, como han ejercido siempre en otros países y también en nuestro propio país los presidentes autonómicos del Partido Popular español", dijo en una entrevista.

Así las cosas, la presencia del líder autonómico se limitará a ese breve parlamento. Mazón, además, estará posiblemente en la segunda jornada, pero se marchará ese día para participar en una misión comercial a Nueva York y Miami, con el objetivo de chequear el impacto de la política arancelaria de Trump en las empresas valencianas. Podría perderse, por tanto, la foto de familia al cierre del cónclave. Las asociaciones habían previsto también la convocatoria de protestas en el entorno del congreso, en Feria Valencia.

Von der Leyen, ausente de la dana

La anómala situación del partido en la C. Valenciana ha motivado también que la presidenta de la Comisión Europea, en su primera visita a Valencia seis meses después de la dana, no realice ningún acto relacionado con la barrancada. Al menos, no está previsto. Lo más parecido a un gesto con los afectados ha sido la respuesta a la petición de dos asociaciones para mantener un encuentro con ellos, pero no será en Valencia, sino en Bruselas, el próximo 13 de mayo.

Esta actuación contrasta con la respuesta ágil y contundente de la máxima dirigente en las catástrofes naturales más recientes. Un mes antes de la dana del 29 de octubre, el este de Europa vivió un grave episodio de inundaciones, en Austria, Alemania, Italia o Polonia. Von der Leyen se reunió de inmediato con los dirigentes regionales en Breslavia, donde el Gobierno polaco había reunido su gabinete de crisis, y la máxima dirigente europea había acudido para seguir los acontecimientos y anunciar ayudas. "Estoy aquí para asegurarles que Europa está a su lado", dijo.

Lo mismo ocurrió en 2023, pero en este caso en la región italiana de Emilia-Romaña. "Estoy aquí para dejar un mensaje claro: Europa está con vosotros", dijo Von der Leyen tras un vuelo de reconocimiento en helicóptero con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Se refería a las graves consecuencias de las lluvias sobre la región de Emilia-Romaña. Como ocurriría en Polonia, Von der Leyen tardó pocos días en acudir.

En clave nacional, Feijóo buscará reforzar la posición de su partido en Europa en este encuentro en el que se confirmará a Dolors Montserrat como nueva secretaria general del PPE, tras ser nominada por el líder del partido, el alemán Manfred Weber.