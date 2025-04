Mazón dará la bienvenida al congreso del PP europeo a Valencia

Ni quién ocupará qué cargos ni qué se va a decir sobre el rearme europeo, la guerra arancelaria o el pacto verde, la gran duda en la semana previa en torno al congreso del PP europeo que se celebra en Valencia ha estado en la participación, y a qué nivel, del 'president' de la Generalitat y afitrión del cónclave, Carlos Mazón. Ese rol lo ejercerá tomando la palabra en la apertura del cónclave para dar un mensaje de bienvenida, algo que también hará la alcaldesa de la capital del Cap i Casal, María José Catalá.

El nombre del jefe del Consell ha sido uno de los más mencionados en la previa por la gestión de la dana y las posibles protestas en torno a esta. De hecho, la catástrofe del 29 de octubre, de la que se cumplirán seis meses en el arranque oficial de las actividades, ha sido uno de los temas que ha provocado inquietud en la formación por las posibles protestas que pudieran empañar el evento y deslucir la aspiración de Alberto Núñez Feijóo de exhibir "capacidad de influencia" dentro del partido a nivel continental.

Así, la duda sobre la presencia de Mazón se ha resuelto en las últimas horas y no solo acudirá al acto sino que también intervendrá en él. Será con un discurso de bienvenida, de en torno a los dos minutos, en un esquema similar al que realizará la alcaldesa de Valencia, más próxima a Feijóo y que además, según adelanta El País, participará en una de las mesas redondas. Eso sí, se prevé que el jefe del Consell no esté en la fotografía final de grupo del miércoles 30 de abril ya que ha organizado un viaje a Estados Unidos para ese día para ver 'in situ' los efectos de los aranceles en empresas valencianas.

La participación del 'president' y líder del PPCV en el congreso continental de su partido coincidirá además con la conmemoración de los seis meses de la dana que provocó 228 muertos y las protestas asociadas a ello. Esto incluso puso en jaque que el evento se celebrara en València. La formación se lo planteó en marzo, vistas las circunstancias, aunque con prácticamente todo reservado (la decisión de hacerlo en València se tomó en julio de 2024), finalmente se optó por continuar con el plan inicial. La estrategia ha sido tratar de darle normalidad al asunto.

Pese a que oficialmente el inicio del cónclave es el martes, hay fijada una Asamblea Política del partido para el lunes, día en el que se ha convocado la séptima manifestación contra la gestión del Ejecutivo autonómico, de nuevo bajo el lema 'Mazón dimisión'. Al día siguiente, martes, asociaciones de víctimas de la catástrofe y entidades sociales se concentrarán frente al lugar donde se celebra el Congreso del PPE para "denunciar la negligencia política del Gobierno de la Generalitat en la gestión de la dana". "A la gente hay que respetarla cuando se queja", ha expresado en una entrevista para Prensa Ibérica el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, preguntado por esas posibles protestas ante el congreso.

Presencia de von der Leyen

Este congreso del PPE en Valencia reelegirá al alemán Manfred Weber como presidente de la formación, un puesto al que llegó hace tres años en el 27 congreso celebrado en Rotterdam (Países Bajos), donde sustituyó al polaco Donald Tusk. También ratificará a Dolors Montserrat como secretaria general, algo así como el número dos. Esta elección supondrá que el valenciano Esteban González Pons pase, previsiblemente, a ser el portavoz de la delegación española en Bruselas, aunque podría perder su cargo como vicepresidente del partido a nivel europeo.

El martes al mediodía está prevista la intervención de Feijóo en este cónclave, al que también asistirá --tanto el día 29 como el día 30-- la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'. Los familiares de las víctimas de la dana le han remitido una carta solicitándole una reunión, pero de momento, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que esta se lleve a cabo.

Suscríbete para seguir leyendo