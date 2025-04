El ministro Puente, en la comisión del caso Ábalos en el Senado: "¿Quieren auditorías? Les voy a sugerir una: la factura de la comida de El Ventorro"

El titular de Transportes, Óscar Puente, se ha dirigido en la comisión de investigación del caso Ábalos a los senadores del PP para responder a la petición de la senadora del Grupo MIxto (UPN) María del Mar Caballero de que el Ministerio elabore una auditoría sobre la contratación en dos empresas públicas de Jésica Rodríguez, la que fuera pareja del exministro José Luis Ábalos: ¿Quieren auditorías? Les voy a sugerir una: la factura de la comida de El Ventorro", en alusión al restaurante de Valencia en el que comió el presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la Dana. Después ha retado a los senadores de la oposición: "Vengo en son de paz, pero no me busquen".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en la comisión del caso Koldo del Senado / Borja Sanchez-Trillo / EFE

"Si las auditorías son tan buenas, ¿por qué no han hecho ustedes una? Lo peor que pueden hacer usted conmigo, lo peor que pueden hacer es excitarse con la auditoría. Hagan ustedes alguna", ha proseguido Puente, quien respondía a la reacción de los senadores del PP. Al finalizar su intervención, el titular de Transportes ha asegurado que el PP va a pasar a la historia como "los encubridores del responsable de la muerte de 227 personas", las fallecidas por la Dana en Valencia, en alusión al presidente valenciano.

Por su parte, el senador del PP Francisco Martín Bernabé ha preguntado a Puente sobre si conocía a Jésica Rodríguez. Al negar al ministro que la conociera, el parlamentario del PP ha asegurado que "hay gente que dice que la conoce". Y esta aseveración ha provocado que el ministro le interrumpiera para decir: "Tiene mal estilo, ya sacó una foto de mi hija. Diga qué gente. Usted está formulando una acusación muy grave, me veré obligado a no continuar con esta declaración. Diga usted qué persona o personas lo han dicho", ha lamentado, que ha pedido amparo al vicepresidente, José Manuel Balseiro Orol (PP), para impedir que la comisión se convierta en "una conversación de porteros".

"Ministro, le veo muy fuera de tono"

Minutos después, el vicepresidente de la comisión ha suspendido la comparecencia de Puente, quien había vuelto a pedir amparo ante las alusiones de una de las personas presentes en la sala: "Señor ministro, le veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos", ha explicado Balseiro.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, comparece ante la Comisión del ‘caso Ábalos’ / Juan Barbosa / Europa Press

Al retomarse la comparecencia, e insistirle el senador del PP de que elaborara una auditoría sobre la contratación de Jésica Rodríguez, quien llegó a reconocer que no tenía "ni puta idea de donde tenía que ir a trabajar", Puente ha asegurado que la situación le "escandaliza tanto como a usted", para después explicar, sobre los viajes con Ábalos: "El Ministerio no ha pagado nada a esta señora". El ministro comparece este jueves por segunda vez ante la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Ábalos que se sigue en el Senado, cámara que cuenta con una mayoría del PP.

En una nota de prensa difundida a los medios de comunicación, el Grupo Socialista ha expresado su rechazo "al estilo y a las formas del PP utilizadas contra el ministro" en el Senado. "El estilo chusco, soez y las formas violentas ponen de manifiesto la falta de argumentos del PP. Asimismo, se muestra la falta de recursos por parte de los senadores del PP, que han tenido que recurrir a la interrupción de la sesión una vez que han topado con un compareciente que les estaba apabullando dialécticamente", dice el comunicado.

Ministro Luis Planas

El pasado mes de marzo la comisión de investigación del Senado aprobó un calendario con las comparecencias que tendrían lugar en abril entre los que destacaban el ministro de Transportes; la ex pareja del exministro José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez; y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

"Ante el silencio de Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno, los españoles demandan respuestas y obligaremos en el Senado a que den explicaciones", proclamó en su momento la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este miércoles ya intervino en la comisión de investigación el hermano del exasesor ministerial Koldo García, Joseba García Izaguirre, que rechazó responder a las preguntas de los senadores "hasta que no se resuelva" su situación en el caso Ábalos, por el que también está investigado. García indicó ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que no iba a hacer "ningún tipo de declaración: vendré todas las veces que quieran, pero me acogeré a ese derecho".