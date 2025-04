El PP logra la abstención de Junts, PNV y Más Madrid para exigir al Gobierno que presente los Presupuestos de 2025

El Senado reclama al Gobierno que presente los Presupuestos de 2025, como marca la Constitución. La Cámara Alta, con la mayoría absoluta del PP y la abstención de algunos socios del Ejecutivo, ha aprobado una moción en la que instan a Pedro Sánchez a presentar ante las Cortes Generales las cuentas públicas de este año, retrasadas ante la falta de apoyos del Gobierno. "O presupuestos o elecciones", le ha exigido la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al jefe del Ejecutivo.

La dirigente popular ha denunciado que Sánchez esté gobernando "de espaldas al parlamento" y protagonizando una "anomalía democrática" al no presentar los Presupuestos Generales del Estado para este año. Sobre todo, ante el "momento crucial" que está viviendo Europa con la guerra de Ucrania y la amenaza de los aranceles de Donald Trump. "No puede seguir con unas cuentas públicas de otra legislatura y de otro parlamento", ha aseverado García antes de reclamar al presidente del Gobierno "presupuestos o elecciones".

Los conservadores solo han logrado el apoyo de los tres senadores de Vox y de la parlamentaria de UPN y el senador de la Agrupación Socialista de la Gomera. Sí que se han abstenido varios de los socios habituales del Gobierno: el PNV, Junts, Compromís, BNG y Más Madrid (que tiene representación en el Ejecutivo de Sánchez a través de la ministra de Sanidad, Mónica García). Tan solo han permanecido junto al Gobierno ERC y EH Bildu, que pese a ser críticos con la gestión presupuestaria de Sánchez han rechazado la propuesta de los conservadores.

La iniciativa de los populares

El texto impulsado por los populares, y que será aprobado esta tarde gracias a su mayoría absoluta, reclama al Gobierno que cumpla "con su obligación constitucional de presentar" los presupuestos para "garantizar la estabilidad y transparencia económica, permitiendo que las Cortes Generales ejerzan su función de examen, enmienda y aprobación de las cuentas públicas". En este sentido, la senadora popular María Salom ha sostenido que "Gobernar es asumir responsabilidades y los Presupuestos no son una opción, son una obligación constitucional". "No nos podemos permitir un presidente que no cumple el mandato constitucional", ha sentenciado.

Además, los populares subrayan que el Ejecutivo está protagonizando "una situación inédita en la historia de la democracia" al ser el Gobierno que más tiempo lleva con unos presupuestos prorrogados, concretamente los de 2022. Y, para reforzar este argumento, recuerdan que el propio Sánchez, en 2018, criticó al expresidente Mariano Rajoy por no tener presupuestos. "Mientras que en 2018 se reclamaba una cuestión de confianza por el retraso en los presupuestos, hoy se posterga su presentación sin ofrecer explicaciones claras, sin transparencia y sin autocrítica", resumen los populares.

La iniciativa ha salido adelante con una enmienda registrada por el grupo de Izquierda Confederal, en el que hay diversos partidos minoritarios de izquierdas, en la que reclaman que los Presupuestos contengan "un planteamiento completo y realista" sobre varios temas: aumento del gasto de defensa; las consecuencias de los aranceles impulsados por Estados Unidos; la situación del mercado de la vivienda; y los compromisos asumidos con las comunidades autónomas, con especial atención a los efectos de la DANA.