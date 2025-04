Alegría revela que la única persona del PP que le ha mandado apoyo por los insultos recibidos es Pablo Casado

La sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado, tan bronca como la de todas las semanas, ha tenido un protagonista sorprendente: Pablo Casado, exlíder del PP, quien se vio forzado a abandonar su cargo hace tres años tras poner el foco sobre las comisiones en la compraventa de mascarillas cobradas por el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ministra de Educación y líder del PSOE en Aragón, ninguna persona ligada al PP le ha mandado estos días mensajes de apoyo por los ataques “machistas” recibidos. Salvo Casado.

El intercambio entre Alegría y Emma Buj, senadora de los populares y alcaldesa de Teruel, se ha centrado en la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando la ahora ministra, entonces delegada del Gobierno, se alojó en el parador de la ciudad aragonesa. Allí también durmió José Luis Ábalos, en ese momento titular de Transportes, quien según varios medios celebró supuestamente allí una fiesta con prostitutas que provocó destrozos en las instalaciones, algo que Paradores ha desmentido. Desde que trascendió esta presunta noticia, Alegría, según ha denunciado ella misma, ha sido llamada en redes sociales, a través de perfiles anónimos, “puta, zorra y comepollas”.

“Durante estos días he recibido multitud de insultos que le voy a ahorrar. Siendo lamentable, me preocupan más aquellos que han activado el ventilador del odio y las patrañas. Tienen nombre y apellidos. El PP de Aragón, amparado por el PP del señor [Alberto Núñez] Feijóo. Pero afortunadamente la realidad siempre es más positiva. Durante estos días han sido multitud los mensajes que he recibido de dirigentes de todos los partidos políticos. De todos, con la excepción del PP. Por ser absolutamente sincera, le diré que solo he recibido un mensaje a título personal de un dirigente del PP al que curiosamente ustedes tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid: el señor Pablo Casado", le ha dicho la ministra a Buj.

Supuestas amenazas de despido

Sin aportar ninguna prueba, la senadora del PP ha acusado al Ejecutivo de amenazar a los trabajadores del parador de Teruel con el despido si hablaban con los medios sobre lo ocurrido durante aquella noche de 2020, en plena pandemia de coronavirus. “Su gobierno envió una carta a los trabajadores del parador de Teruel amenazándoles con el despido. No por mentir, que habría sido lo lógico, sino por faltar a la cláusula de confidencialidad. ¿En qué momento dejaron de parecerse a un partido y empezaron a parecerse a una mafia?”, le ha preguntado la senadora del PP a la ministra, quien, como en otras ocasiones, ha atribuido esta “campaña tóxica” a su condición de “alternativa” a Jorge Azcón, actual presidente de Aragón.