Queremos tanto a Quirón

El próximo jueves, día 10 de abril, Alberto González Amador, administrador único de la empresa Maxwell Cremona, prestará declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid en calidad de imputado.

Será la sexta oportunidad en que todo está preparado para esta declaración desde que se abrieron las diligencias el 21 de marzo de 2024, pero en la mayoría de ellas la defensa solicitó el aplazamiento, hasta que, en la última, el pasado 24 de febrero, González Amador se negó a declarar sobre los delitos fiscales y las facturas falsas para consumarlos a la espera de que la Audiencia de Madrid resolviera un recurso de apelación contra la apertura de una pieza separada que busca indagar un presunto delito de corrupción en los negocios en su relación con la empresa Quirón Prevención y con su presidente, Fernando Camino.

Al rechazar la Audiencia el recurso y dar vía libre a esa nueva investigación, la defensa de González Amador propuso a primeros de marzo a la jueza Iglesias que se le citase para declarar en la pieza separada de la causa que indaga posibles delitos de corrupción en su relación con el grupo sanitario Quirón Prevención y con su presidente. La defensa, pues, ha pretendido invertir la secuencia de la causa.

La jueza, lejos de paralizar las diligencias sobre los dos delitos fiscales que le imputa la Fiscalía de Madrid, sobre la base de un informe enviado por la Agencia Tributaria y visado por su a Unidad de Delito, siguió adelante.

El pasado 21 de marzo, prestaron declaración las dos inspectoras de Hacienda que elaboraron y firmaron, respectivamente, el informe, 187 folios, que describe el sistema de falsificación utilizado por González Amador para dejar de ingresar a Hacienda 350.961 euros en los ejercicios 2020 y 2021, cuando ganó unos dos millones de euros por intermediar su empresa Maxwell Cremona en la venta de mascarillas durante la pandemia.

El 2 de febrero de 2024, como resultado del contacto con la inspección, Carlos Neira, abogado fiscalista de González Amador, envió a la Fiscalía de Madrid, Departamento de Delitos Económicos, un correo electrónico con una propuesta de ocho folios para llegar a un pacto de conformidad. Sostenía la voluntad de su cliente, en nombre de quien escribía, de llegar a un acuerdo en el que se aceptaba una pena de cuatro meses de cárcel para cada uno de los dos delitos y pagar una multa de 520.000 euros (con multa del 40% e intereses). Se evitaba así celebrar el juicio oral.

Esa orientación es cosa del pasado. Ahora, según declaró Isabel Díaz Ayuso, su pareja, el pasado 27 de marzo, tres días después de que González Amador se negase a declarar en el juzgado sobre los dos delitos fiscales, la defensa intentará demostrar que las facturas que antes se admitían como falsas son veraces. La nueva estrategia es ir a juicio. "Va a demostrar la veracidad de esas facturas y demostrar que lo único que ha habido aquí es el impago de ese impuesto, que ya está pagado", explicó Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero. Díaz Ayuso: "Que hay que pagar impuestos desde luego, que al que no paga impuestos le tiene que caer la multa, por supuesto. Pero puede haber primero un juicio, puede un paisano defenderse, puede alguien entender que yo no he oficializado esta relación, no le he sentado en la vida en la Comunidad de Madrid, que es parte de la vida de un particular, que sí tiene una relación sentimental con un político". ¿Puede haber un juicio antes para ver si es delito o es una multa?

Maxwell-Quirón, sello de calidad

Según el informe de la Agencia Tributaria, Maxwell Cremona adquirió en diciembre de 2020 una empresa sin actividad propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, Círculo de Belleza SL, por la que pagó 500.000 euros. Esta empresa fue creada en 2008, carecía de local propio y compartía sede con la farmacia de la que era titular Carrasco, una pequeña botica en el pueblo leonés de La Pola de Gordón. Círculo de Belleza apenas había contado en sus orígenes con un par de equipos de depilación láser, otro de remodelación corporal y un portátil. Según Hacienda, su valor contable era cero.

Pero existe otro hecho. Quirón Prevención ha contratado con las consultoras de Amador, Maxwell Cremona SL y Masterman & Whitaker SL, para que les asesoren en la obtención y mantenimiento de sus sellos de calidad. Y este no es un detalle menor.

El sello de calidad es la acreditación de un nivel de solvencia técnica. Y esta junto con la solvencia económica son los dos puntos relevantes en todo proceso de contratación pública. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Esta área del grupo Quirón ha sido el principal cliente de Amador y por ello ha facturado cifras importantes durante varios años.

Por ello, precisamente, llama la atención que, en la ya citada entrevista en Onda Cero, la presidenta de la Comunidad de Madrid haya tomado partido de manera tan elocuente sobre el grupo sanitario Quirón, adjudicatario de contratos de la CAM.

Díaz Ayuso advirtió de que su pareja "va a demostrar la veracidad de esas facturas y demostrar que lo único que ha habido aquí es el impago de ese impuesto, que ya está pagado". Y añadió: "A partir de aquí, lo que se imputa, las piezas que se quieren abrir, el lío en que le quieren montar a él y a su empresa para desprestigiar a un grupo como puede ser Quirón, que es por otros motivos que se está buscando el desprestigio, es una pelea más ideológica contra un grupo sanitario que por cierto tiene los mejores hospitales de España en Madrid, en Barcelona, contrata con el Gobierno, contrata con todo el mundo y gestiona insisto parte de los mejores hospitales como puede ser la Fundación Jiménez Díaz, es la manera de seguir alargando esto para que en la parte del Gobierno, que está acorralado por 200 casos de corrupción, del que todos los días sí salgo nuevo".

Una fuente consultada señala a EL PERIÓDICO: "La defensa que ha realizado la presidenta del grupo Quirón es significativa y absolutamente innecesaria. Hacen perder la apariencia de imparcialidad que ha de regir y guiar cualquier posicionamiento de una presidenta de comunidad autónoma, especialmente en el ámbito de contratación y adjudicaciones como es el caso del grupo sanitario".

Sería de interés conocer si en las adjudicaciones de la CAM al grupo Quirón, precisamente, se valoran los sellos de calidad mencionados que le habrían aportado los contratos con Maxwell Cremona.

Suscríbete para seguir leyendo