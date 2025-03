La Generalitat Valenciana asegura que ya ha pagado el 50 % de las ayudas por la DANA frente al 13,8 % del Gobierno

La Generalitat Valenciana ha hecho balance de las actuaciones y ayudas concedidas para los afectados de la DANA cinco meses después de la riada que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y ha comparado su gestión de la crisis frente a la del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Los datos facilitados por la Generalitat recogen que ya ha pagado el 50 % del total de las ayudas comprometidas con familias, empresas y municipios para paliar los efectos de la riada frente, según este balance, al 13,8 % del Gobierno. Una situación que ya defendió ayer el presidente Carlos Mazón al reivindicar la "celeridad" del Consell frente a la "lentitud" del Ejecutivo central en la concesión de ayudas directas y sin intereses por pérdida de vehículos por la riada.

Más de 1.850 millones movilizados

La Generalitat ha movilizado más de 1.850 millones de euros, en forma de ayudas directas, contratos de emergencia, medidas fiscales, rehabilitación de infraestructuras y atención social y sanitaria. De esta cantidad, 938 millones se destinan directamente a ayudas a personas, familias, empresas, agricultores, ayuntamientos y sectores económicos afectados. A día de hoy, más de la mitad ya han sido tramitadas, resueltas y abonadas (470 millones de euros).

En cambio, el Estado, según los datos aportados por la Generalitat, solo ha pagado 1.947 millones de los 14.000 millones anunciados en concepto de ayudas a particulares empresas, ayuntamientos y otro tipo de entidades.

La Generalitat asegura que las ayudas de primera necesidad concedidas suponen más del doble de la pagadas por el Gobierno de Sánchez (60 millones), que apenas llegan a 3.400 peticiones abonadas. El balance del Consell cifra en unos 23.667 los hogares que ya han recibido 142 millones en ayudas de la administración valenciana para bienes y enseres, como adelantó el sábado Levante-EMV.

"Ritmo lento" del Gobierno

El Ejecutivo de Mazón critica también "el ritmo lento" del Gobierno en el pago, que, según su balance de actuaciones de la DANA, tan solo ha abonado el 7,8 % de las solicitudes de prestaciones de primera necesidad, pese a que acumula 43.592 solicitudes de ayuda registradas.

La Generalitat incide en que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (2.558 millones de euros) no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno, no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por el Gobierno.

El Ejecutivo autonómico subraya el esfuerzo que está realizando para paliar los daños de la DANA pese a su capacidad de financiación y endeudamiento, y lamenta que aún siga sin recibir las ayudas a fondo perdido que ha solicitado al Gobierno para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, "un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud, residencias, etc".

28 municipios excluidos de las ayudas del Gobierno

Reprocha, además, al Gobierno por excluir a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Considera "injusto" que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre. Estos municipios han sido excluidos de las ayudas del Gobierno: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.

La Generalitat reitera su exigencia al Gobierno central para que acelere los pagos, desbloquee las ayudas comprometidas y ponga a disposición de las familias afectadas los recursos necesarios.